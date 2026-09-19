Pentagon'da korkunç hata: ABD'nin gizli F-35 teknolojisi Çin'in eline mi geçti?

ABD savunma sisteminin en pahalı ve yüksek teknolojili projesi olan 5. nesil F-35 savaş uçağı etrafında uluslararası bir skandal patlak verdi! Uçağın onarımı için Pasifik Okyanusu üzerinden ABD'ye gönderilen en gizli parça seti, hedefine ulaşmadan beklenmedik bir şekilde Pekin kontrolündeki Hong Kong'a gitti. Pentagon, bu parçaların ABD'ye ulaşmadığını resmen doğrularken, Kongre acil bir soruşturma başlattı. Peki, Çin istihbaratı nasıl bir teknoloji ele geçirmiş olabilir ve bu bir tesadüf mü yoksa özel bir plan mı?

Stealth teknolojisinin sırrı: Ne kayboldu?

Politico gazetesinin haberine göre olay bu yaz gerçekleşti ve kaybolan parçalar sıradan yedek parçalar değil:

Radara görünmezlik kaplaması: Kaybolan parça, F-35 uçağının kokpit kapağına aittir;

Gizli akrilik katman: Bu parça, uçağı radarlardan gizleyen (stealth) özel bir katmanla kaplıdır ve içeriği devlet sırrı niteliğindedir;

Karmaşık rota: Yedek parçalar aracı bir şirket tarafından Avustralya'dan ABD'ye gönderildi, ancak kargo şüpheli bir şekilde Hong Kong havalimanına ulaştı;

Bilinmeyen akıbet: Şu anda bu nadir parçaların kimin elinde olduğu ve nerede saklandığı bilinmiyor.

Kongre'de panik: Pekin sırları kopyalayacak mı?

«Ekipmanın neden bu rotaya saptığı veya şu anda kimin elinde olduğu belirsiz. Bu olay Pentagon ve Kongre'de ciddi endişe yarattı, çünkü Çin, ABD'nin en önemli gizli teknolojisine erişim sağlamış olabilir.»

Kongre üyeleri sadece bu olayı değil, aynı zamanda ABD'nin Suudi Arabistanile F-35 satış kararını da sert bir şekilde eleştiriyor. Çünkü Riyad'ın Pekin ile olan yakın ekonomik ve askeri ilişkileri, ABD teknolojilerinin Çin'e sızma riskini daha da artırıyor.

Lojistikte düzensizlik ve kayıp istatistikleri

Olay / Kriter Detaylar ve resmi gerçekler Kaybolan ekipman Radardan gizleyen özel kaplamalı F-35 kokpit kapağı Gönderici ve varış noktası Avustralya'dan ABD'ye (Pasifik üzerinden), ancak Hong Kong'a teslim edildi Ana üretici Lockheed Martin şirketi Şok istatistik (2023 raporu) Son 5 yıl içinde 1 milyondan fazla F-35 parçası kayboldu veya kayıtlardan düştü Alınan önlemler Pentagon ve ABD Kongresi özel bir denetim ve soruşturma başlattı

Askeri uzmanlara göre, eğer Çinli mühendisler stealth kaplamanın içeriğini laboratuvar analiziyle çözerse, bu ABD'nin hava üstünlüğüne çok ağır bir darbe olabilir.

Sizce dünyanın en pahalı savaş uçağının parçalarının doğrudan Hong Kong'a gitmesi tesadüfi bir lojistik hatası mı, yoksa Çin istihbaratının başarılı bir operasyonu mu?

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