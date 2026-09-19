Pentagon'da korkunç hata: ABD'nin gizli F-35 teknolojisi Çin'in eline mi geçti?

·47·Dünya
Pentagon'da korkunç hata: ABD'nin gizli F-35 teknolojisi Çin'in eline mi geçti?

ABD savunma sisteminin en pahalı ve yüksek teknolojili projesi olan 5. nesil F-35 savaş uçağı etrafında uluslararası bir skandal patlak verdi! Uçağın onarımı için Pasifik Okyanusu üzerinden ABD'ye gönderilen en gizli parça seti, hedefine ulaşmadan beklenmedik bir şekilde Pekin kontrolündeki Hong Kong'a gitti. Pentagon, bu parçaların ABD'ye ulaşmadığını resmen doğrularken, Kongre acil bir soruşturma başlattı. Peki, Çin istihbaratı nasıl bir teknoloji ele geçirmiş olabilir ve bu bir tesadüf mü yoksa özel bir plan mı?

Stealth teknolojisinin sırrı: Ne kayboldu?

Politico gazetesinin haberine göre olay bu yaz gerçekleşti ve kaybolan parçalar sıradan yedek parçalar değil:

  • Radara görünmezlik kaplaması: Kaybolan parça, F-35 uçağının kokpit kapağına aittir;

  • Gizli akrilik katman: Bu parça, uçağı radarlardan gizleyen (stealth) özel bir katmanla kaplıdır ve içeriği devlet sırrı niteliğindedir;

  • Karmaşık rota: Yedek parçalar aracı bir şirket tarafından Avustralya'dan ABD'ye gönderildi, ancak kargo şüpheli bir şekilde Hong Kong havalimanına ulaştı;

  • Bilinmeyen akıbet: Şu anda bu nadir parçaların kimin elinde olduğu ve nerede saklandığı bilinmiyor.

Kongre'de panik: Pekin sırları kopyalayacak mı?

«Ekipmanın neden bu rotaya saptığı veya şu anda kimin elinde olduğu belirsiz. Bu olay Pentagon ve Kongre'de ciddi endişe yarattı, çünkü Çin, ABD'nin en önemli gizli teknolojisine erişim sağlamış olabilir.»

Kongre üyeleri sadece bu olayı değil, aynı zamanda ABD'nin Suudi Arabistanile F-35 satış kararını da sert bir şekilde eleştiriyor. Çünkü Riyad'ın Pekin ile olan yakın ekonomik ve askeri ilişkileri, ABD teknolojilerinin Çin'e sızma riskini daha da artırıyor.

Lojistikte düzensizlik ve kayıp istatistikleri

Olay / Kriter

Detaylar ve resmi gerçekler

Kaybolan ekipman

Radardan gizleyen özel kaplamalı F-35 kokpit kapağı

Gönderici ve varış noktası

Avustralya'dan ABD'ye (Pasifik üzerinden), ancak Hong Kong'a teslim edildi

Ana üretici

Lockheed Martin şirketi

Şok istatistik (2023 raporu)

Son 5 yıl içinde 1 milyondan fazla F-35 parçası kayboldu veya kayıtlardan düştü

Alınan önlemler

Pentagon ve ABD Kongresi özel bir denetim ve soruşturma başlattı

Askeri uzmanlara göre, eğer Çinli mühendisler stealth kaplamanın içeriğini laboratuvar analiziyle çözerse, bu ABD'nin hava üstünlüğüne çok ağır bir darbe olabilir.

Sizce dünyanın en pahalı savaş uçağının parçalarının doğrudan Hong Kong'a gitmesi tesadüfi bir lojistik hatası mı, yoksa Çin istihbaratının başarılı bir operasyonu mu?

Kendi tahminlerinizi yorumlarda bırakın ve uluslararası bir askeri krize dönüşen bu sansasyonel olayı arkadaşlarınızla Telegram üzerinden paylaşın!

F-35PentagonLockheed MartinHong KongABD
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Riyad'da hava saldırısı sirenleri: Suudi başkentinde patlama sesleri duyuldu, halk panikteRiyad'da hava saldırısı sirenleri: Suudi başkentinde patlama sesleri duyuldu, halk panikteBugün, 09:01«Satın alıyoruz»: Danimarka Grönland'ı ABD'ye devretti, Trump ise 52. eyaleti ilan etti«Satın alıyoruz»: Danimarka Grönland'ı ABD'ye devretti, Trump ise 52. eyaleti ilan ettiBugün, 08:52Avrupa, Rusya ile ilgili yeni bir tehdit konusunda uyarıldıAvrupa, Rusya ile ilgili yeni bir tehdit konusunda uyarıldıBugün, 08:27Trump Rusya ve İran'a karşı korkunç yaptırımlar uyguladı: İçinde önemli bir «tuzak» var!Trump Rusya ve İran'a karşı korkunç yaptırımlar uyguladı: İçinde önemli bir «tuzak» var!Bugün, 08:13Milyarderler fakirleşiyor mu? 590 zengin Forbes listesinden çıkarıldıMilyarderler fakirleşiyor mu? 590 zengin Forbes listesinden çıkarıldıBugün, 08:05Trump'ın oğlu neden Rus milyarderin düğün hediyesini acilen iade ediyor?Trump'ın oğlu neden Rus milyarderin düğün hediyesini acilen iade ediyor?Bugün, 07:52
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?