“Kariyeramı burada noktalamak istiyorum!”: Raphinha, Barcelona ile yeni sözleşmeye hazır

·4·Spor
“Kariyeramı burada noktalamak istiyorum!”: Raphinha, Barcelona ile yeni sözleşmeye hazır

Katalan kulübü Barcelona'nın etrafında son zamanlarda sadece transfer dedikoduları ve finansal tartışmalar dönerken, takımın liderinden taraftarların kalbini ısıtan samimi bir açıklama geldi. Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha, tüm geleceğini "Blaugrana" ile birleştirmeye niyetli olduğunu resmen duyurdu. İspanya'nın saygın Marca gazetesinin haberine göre, 28 yaşındaki kanat oyuncusu mevcut sözleşmesini uzun süreliğine uzatmaya ve profesyonel futbol kariyerini başka bir takıma geçmeden, tam olarak "Camp Nou"da noktalamaya hazır olduğunu açıkça belirtti.

“Evet, sözleşmemi biraz daha uzatmak ve başka bir kulübe gitmeden kariyerimi burada bitirmek isterim,” dedi Brezilyalı yıldız. Bu karar tesadüf değil: Barcelona Sportif Direktörü Deco da kulübün Raphinha'nın inanılmaz formundan tamamen memnun olduğunu ve 2028 sonrasını kapsayacak bir sözleşme yenileme sürecine girmeyi hedeflediklerini doğruladı. Mevcut sezonda Raphinha sadece parlamakla kalmıyor, rekorları da kırıyor: La Liga'daki ilk 5 maçının tamamında gol atarak hanesine tam 8 gol yazdırdı; buna Racing karşısında 7-2'lik ezici galibiyette kaydettiği hat-trick de dahil.

Peki, Suudi Arabistan ve Premier League kulüplerinin milyonluk tekliflerini reddeden Raphinha'yı Barça'da tutan şey ne, Deco ona nasıl bir maaş ve süre teklif edecek ve o, Messi ve Ronaldinho'nun izinden giderek bir kulüp efsanesine dönüşebilecek mi?

“5 maçta 8 gol ve süper hat-trick”: Raphinha'nın korkutucu istatistikleri

Brezilyalı forvetin bu sezonki fantastik performansları:

  • Yüzde 100 gol serisi: Raphinha, La Liga'nın 5 haftasında da rakip kaleleri sarsarak şampiyonanın en üretken futbolcusu oldu;

  • Toplam 8 gol: Sadece beş maçta 8 gol atarak "Altın Ayakkabı" ve La Liga gol krallığı yarışında zirveye yerleşti;

  • Racing karşısında şov (7-2): Katalanların farklı galibiyetinde Raphinha 3 gol kaydederek bu sezonki ilk hat-trick'ini kutladı;

  • Taktiksel çok yönlülük: Forvet sadece sağ kanatta değil, sol kanatta ve forvet arkasında da oyunun temposunu belirliyor.

“2028'in ötesine”: Deco ve Barcelona yönetiminin planı

Katalan kulübünün sportif direktörlüğü tarafından hazırlanan yeni sözleşme maddeleri:

  • Sportif direktörün tam güveni: Deco daha önce takımın ana yüzü haline gelen Raphinha'nın performansının yüksek takdir topladığını ve sözleşme uzatma görüşmelerinin yakında başlayacağını belirtmişti;

  • Finansal kısıtlamalar karşısında sadakat: Kulübün finansal zorluklarına rağmen, oyuncunun Suudi Arabistantarafından gelen astronomik maaşlı teklifleri reddedip Barça'yı seçmesi yönetim tarafından takdirle karşılanıyor;

  • Kaptanlık statüsü: Raphinha sahada sadece gol atmıyor, aynı zamanda Lamine Yamal ve Gavi gibi genç yetenekler için gerçek bir lider ve dayanak görevi görüyor;

  • Kariyeri Katalonya'da bitirme sözü: Kendi isteğiyle "kariyerimi burada noktalamak istiyorum" demesi, modern futbolda nadir görülen bir sadakat örneği oldu.

Spor analizi: Uzmanlar ve taraftarlar ne diyor?

İspanyol gazetecilerin ve futbol uzmanlarının sonuçları:

  • Transfer hatasından kulüp liderliğine: Başlangıçta çoğu kişi transferinden şüphe duymuştu ancak durmak bilmeyen çalışması ve pres yeteneği Raphinha'yı dünyanın en tehlikeli kanat oyuncularından biri haline getirdi;

  • Kulüp maliyesi için rahatlama: Raphinha'nın sözleşme uzatması, transfer piyasasında yeni ve pahalı bir forvet arama ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve takım istikrarını sağlıyor;

  • Şampiyonluk temeli: Her maçta gol atan Brezilyalı yıldızın bu formu Barcelona'yı hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde favoriler arasına taşıyor.

Raphinha'nın bu tarihi açıklaması, para ve zenginliğin değil, kulüp arması ve taraftar sevgisinin futbolcular için hala en yüce değer olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı.

Sizce Raphinha'nın bu korkutucu formu (5 maçta 8 gol) onu bu yılki "Altın Top" ödülü için ana adaylardan biri yapabilir mi? Kariyerini tamamen Barcelona'da bitirme kararı hakkında ne düşünüyorsunuz: Kulüp tarihindeki en büyük Brezilyalılar arasına girebilir mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve Katalan devinin liderinin bu ses getiren sadakat açıklamasını tüm futbolseverlerle ve arkadaşlarınızla paylaşın!

RaphinhaBarcelonaCamp NouLa LigaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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