«Satın alıyoruz»: Danimarka Grönland'ı ABD'ye devretti, Trump ise 52. eyaleti ilan etti

·47·Dünya
«Satın alıyoruz»: Danimarka Grönland'ı ABD'ye devretti, Trump ise 52. eyaleti ilan etti

Dünya haritası ve jeopolitik güç dengesi gözlerimizin önünde kökten değişiyor! Yıllardır tartışmalara konu olan devasa stratejik ada Grönland konusunda tarihi ve beklenmedik bir anlaşmaya varıldı. Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri ile resmi bir anlaşmaya vardığını ve adanın güvenliğini tek başına sağlama gücünün olmadığını kabul etti. Bunun ardından Donald Trump Grönland üzerinde ABD'nin kalıcı askeri kontrolünün kurulacağını ve Amerika'nın yeni eyaletler edinme planını açıkladı. Peki, Washington bu devasa bölgeyi hangi şartlar altında ele geçirdi ve Rusya ile Çin tehdidi burada nasıl bir rol oynadı?

Kopenhag'ın acizliği ve Rubio'nun sansasyonel açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Fox News kanalına verdiği röportajda Danimarka'nın bu karara varma nedenlerini açıkça anlattı:

  • Mali acizlik: Danimarka ve Grönland hükümeti, askeri bir tehdit durumunda adayı korumak için gerekli mali ve askeri imkanlara sahip olmadıklarını resmen kabul etti;

  • Kalıcı askeri hak: Artık ABD Grönland'da sınırsız süreyle askeri üslerini ve birliklerini konuşlandırma hakkını tamamen elde etti;

  • Masrafsız koruma: Rubio ve Trump'ın vurguladığına göre, bu büyük askeri proje Amerikan vergi mükelleflerinin cebine ek bir yük getirmeyecek.

«51. eyalet Kanada, Grönland ise 52. eyalet olacak!»

«Sonunda, bunun kendi ulusal güvenliklerine de tehdit oluşturduğunu anlayacaklar. Danimarka ve Grönland, bir saldırı durumunda kendilerini koruyamayacaklarını biliyor. Amerika Birleşik Devletleri buna muktedirdir», dedi Marco Rubio.

Donald Trump ise kendi Truth Social ağında planların bundan çok daha büyük olduğunu gizlemedi:

«Biz Grönland'ı işgal etmiyoruz. Biz onu satın alıyoruz. Grönland'ı 51. eyalet yapma niyetim hiçbir zaman olmadı. Kanada'yı 51. eyalet yapmak istiyorum. Grönland 52. eyalet olacak. Venezuela ise 53. eyalet olabilir».

Trump'ın sözlerine göre, ada şimdiden Rusya ve Çin'in denizaltı ve savaş gemilerinin kuşatması altında, bu yüzden ABD'nin acilen devreye girmesi Arktik kontrolünü düşmanlara kaptırmamak için bir «ölüm kalım meselesi»dir.

Grönland ile ilgili tarihi anlaşmanın detayları

Başlık

Anlaşma şartları ve ana planlar

Askeri statü

ABD ordusu Grönland topraklarında kalıcı ve tam güvenlik kontrolükuracak

Danimarka'nın pozisyonu

Bağımsız koruma imkanı olmadığını kabul ederek kontrolü Washington'a devretti

Temel jeopolitik neden

Arktik'te Rusya ve Çin savaş gemilerinin etkisinin hızla artması

Sonraki adımlar

Adanın birkaç bölgesinde derhal yeni askeri altyapı inşasına başlanacak

Trump'ın genişleme planı

ABD yapısını Kanada (51. eyalet), Grönland (52. eyalet) ve Venezuela (53. eyalet) ile genişletme fikri

Bu anlaşma sayesinde artık hiçbir dünya devleti Grönland'da üs kurma veya birlik bulundurma imkanına sahip olamayacak.

Sizce Danimarka'nın bu kararı Avrupa güvenliğini güçlendirir mi, yoksa tam tersine Arktik'te Rusya ve Çin ile büyük bir askeri çatışma riskini mi yakınlaştırır? Trump'ın «yeni eyaletler» hakkındaki açıklamalarına nasıl bakıyorsunuz?

Görüşlerinizi yorumlarda belirtin ve dünya haritasını yeniden çizmek isteyen bu sansasyonel haberi arkadaşlarınıza Telegram üzerinden gönderin!

GrönlandDanimarkaDonald TrumpArktikJeopolitik
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Riyad'da hava saldırısı sirenleri: Suudi başkentinde patlama sesleri duyuldu, halk panikteRiyad'da hava saldırısı sirenleri: Suudi başkentinde patlama sesleri duyuldu, halk panikteBugün, 09:01Pentagon'da korkunç hata: ABD'nin gizli F-35 teknolojisi Çin'in eline mi geçti?Pentagon'da korkunç hata: ABD'nin gizli F-35 teknolojisi Çin'in eline mi geçti?Bugün, 08:37Avrupa, Rusya ile ilgili yeni bir tehdit konusunda uyarıldıAvrupa, Rusya ile ilgili yeni bir tehdit konusunda uyarıldıBugün, 08:27Trump Rusya ve İran'a karşı korkunç yaptırımlar uyguladı: İçinde önemli bir «tuzak» var!Trump Rusya ve İran'a karşı korkunç yaptırımlar uyguladı: İçinde önemli bir «tuzak» var!Bugün, 08:13Milyarderler fakirleşiyor mu? 590 zengin Forbes listesinden çıkarıldıMilyarderler fakirleşiyor mu? 590 zengin Forbes listesinden çıkarıldıBugün, 08:05Trump'ın oğlu neden Rus milyarderin düğün hediyesini acilen iade ediyor?Trump'ın oğlu neden Rus milyarderin düğün hediyesini acilen iade ediyor?Bugün, 07:52
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?