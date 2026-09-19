«Satın alıyoruz»: Danimarka Grönland'ı ABD'ye devretti, Trump ise 52. eyaleti ilan etti

Dünya haritası ve jeopolitik güç dengesi gözlerimizin önünde kökten değişiyor! Yıllardır tartışmalara konu olan devasa stratejik ada Grönland konusunda tarihi ve beklenmedik bir anlaşmaya varıldı. Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri ile resmi bir anlaşmaya vardığını ve adanın güvenliğini tek başına sağlama gücünün olmadığını kabul etti. Bunun ardından Donald Trump Grönland üzerinde ABD'nin kalıcı askeri kontrolünün kurulacağını ve Amerika'nın yeni eyaletler edinme planını açıkladı. Peki, Washington bu devasa bölgeyi hangi şartlar altında ele geçirdi ve Rusya ile Çin tehdidi burada nasıl bir rol oynadı?

Kopenhag'ın acizliği ve Rubio'nun sansasyonel açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Fox News kanalına verdiği röportajda Danimarka'nın bu karara varma nedenlerini açıkça anlattı:

Mali acizlik: Danimarka ve Grönland hükümeti, askeri bir tehdit durumunda adayı korumak için gerekli mali ve askeri imkanlara sahip olmadıklarını resmen kabul etti;

Kalıcı askeri hak: Artık ABD Grönland'da sınırsız süreyle askeri üslerini ve birliklerini konuşlandırma hakkını tamamen elde etti;

Masrafsız koruma: Rubio ve Trump'ın vurguladığına göre, bu büyük askeri proje Amerikan vergi mükelleflerinin cebine ek bir yük getirmeyecek.

«51. eyalet Kanada, Grönland ise 52. eyalet olacak!»

«Sonunda, bunun kendi ulusal güvenliklerine de tehdit oluşturduğunu anlayacaklar. Danimarka ve Grönland, bir saldırı durumunda kendilerini koruyamayacaklarını biliyor. Amerika Birleşik Devletleri buna muktedirdir», dedi Marco Rubio.

Donald Trump ise kendi Truth Social ağında planların bundan çok daha büyük olduğunu gizlemedi:

«Biz Grönland'ı işgal etmiyoruz. Biz onu satın alıyoruz. Grönland'ı 51. eyalet yapma niyetim hiçbir zaman olmadı. Kanada'yı 51. eyalet yapmak istiyorum. Grönland 52. eyalet olacak. Venezuela ise 53. eyalet olabilir».

Trump'ın sözlerine göre, ada şimdiden Rusya ve Çin'in denizaltı ve savaş gemilerinin kuşatması altında, bu yüzden ABD'nin acilen devreye girmesi Arktik kontrolünü düşmanlara kaptırmamak için bir «ölüm kalım meselesi»dir.

Grönland ile ilgili tarihi anlaşmanın detayları

Başlık Anlaşma şartları ve ana planlar Askeri statü ABD ordusu Grönland topraklarında kalıcı ve tam güvenlik kontrolükuracak Danimarka'nın pozisyonu Bağımsız koruma imkanı olmadığını kabul ederek kontrolü Washington'a devretti Temel jeopolitik neden Arktik'te Rusya ve Çin savaş gemilerinin etkisinin hızla artması Sonraki adımlar Adanın birkaç bölgesinde derhal yeni askeri altyapı inşasına başlanacak Trump'ın genişleme planı ABD yapısını Kanada (51. eyalet), Grönland (52. eyalet) ve Venezuela (53. eyalet) ile genişletme fikri

Bu anlaşma sayesinde artık hiçbir dünya devleti Grönland'da üs kurma veya birlik bulundurma imkanına sahip olamayacak.

Sizce Danimarka'nın bu kararı Avrupa güvenliğini güçlendirir mi, yoksa tam tersine Arktik'te Rusya ve Çin ile büyük bir askeri çatışma riskini mi yakınlaştırır? Trump'ın «yeni eyaletler» hakkındaki açıklamalarına nasıl bakıyorsunuz?

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