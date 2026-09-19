Jorge Jesus: Beş Altın Top Cristiano'ya ayrıcalık tanımaz

Portekiz milli takımının yeni teknik direktörü Jorge Jesus, UEFA Uluslar Ligi'nin yaklaşan maçları için 25 kişilik kadroyu açıkladı. Bu listenin açıklanmasıyla birlikte 72 yaşındaki uzman, takım kaptanı Cristiano Ronaldo'ya karşı net duruşunu açıkça ortaya koydu. Jorge Jesus, geçmişteki büyük başarıların ve kişisel ödüllerin sahada ilk 11'de yer almayı garanti etmediğini vurguladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Goal.com'un haberine göre, deneyimli teknik adam basın toplantısında milli takımdaki her futbolcunun yerini sadece mevcut antrenman ve maç performanslarıyla hak etmesi gerektiğini kesin bir dille belirtti. Ona göre, Cristiano Ronaldo'nun 1000 gol gibi devasa kişisel hedeflere odaklanması daha çok kulüp düzeyinde anlamlı olabilir; milli takımda ise sadece güncel form durumu önemlidir.

Kadro seçiminde katı ilkeler

Gazeteciler Ronaldo üzerindeki baskı ve statüsü hakkında soru sorduğunda, Jorge Jesus hiçbir ayrıcalık olmayacağını açıkça ifade etti. Daha önce birlikte çalışan bu iki isim arasında kadro açıklanmadan önce özel bir görüşme gerçekleşmedi. Teknik direktöre göre, geçmişteki tarih ve başarılar, performans düşüşü yaşandığında futbolcuya yedek kulübesinden kurtulması için bir dokunulmazlık sağlamıyor.

"Chris diğer futbolcular gibi sıradan bir oyuncu. Eğer iyi performans gösterirse sahaya çıkar; eğer iyi oynayamazsa oynamaz" dedi Jorge Jesus. Teknik adam, futbolcunun özel bir statüsü olduğunu ve beş Altın Top sahibi olduğunu inkar etmese de, bunun karar alma sürecinde kesinlikle bir önemi olmadığını ekledi.

Yeni taktiksel yaklaşım

Cristiano Ronaldo meselesine açıklık getirirken, Jorge Jesus eski teknik direktör Roberto Martinez döneminden keskin bir şekilde ayrılan kendine has taktiksel oyun tarzını da duyurdu. Buna göre yeni teknik direktör, üç orta saha oyuncusu yerine iki merkez forvetten oluşan bir sistemi tercih ediyor. Bu durum, milli takımdaki ana hücum hattı görevlerinin kökten yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor.

Uluslar Ligi'nin ilk maçlarına hazırlanan Portekiz milli takımında rekabetin her zamankinden daha fazla artması bekleniyor. Jorge Jesus'un acımasız ve adil seçim politikası, sadece kaptanın değil, tüm takım üyelerinin kendilerini daha fazla geliştirmelerini zorunlu kılıyor. Sezonun önemli bir aşamasında teknik adamın bu tür kararlı adımlarının takım sonuçlarına nasıl yansıyacağını önümüzdeki maçlar gösterecek.