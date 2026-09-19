Trump'ın oğlu neden Rus milyarderin düğün hediyesini acilen iade ediyor?

ABD siyaset sahnesinde Washington ve Moskova arasındaki ilişkileri daha da gerebilecek büyük bir skandal patlak verdi! Başkan Donald Trumpın küçük oğlunun lüks düğünü için Rus iş insanı Umar Kremlyov tarafından yapılan pahalı «düğün hediyesi» Kongre'de ciddi bir soruşturmaya yol açtı. Durum tehlikeli bir hal alınca, Trump ailesi bu parayı acilen iade edeceğini açıkladı. Peki, özel bir adadaki ziyafet ve havai fişek gösterisi için harcanan 200 bin dolarlık «cömertliğin» ardında aslında nasıl bir siyasi risk gizliydi?

Bahamalar'da lüks: 200 bin dolarlık cömertlik

Skandalın ilk kıvılcımı, küçük Trump'ın eşi Bettina Trump'ın Instagram hesabındaki teşekkür paylaşımından sonra ortaya çıktı:

Özel ada kiralaması: Rus iş insanı, Bahamalar'daki özel bir adanın düğün kutlamaları için kiralanma masraflarını üstlendi;

Görkemli havai fişek gösterisi: Düğün sonrası özel akşamlardaki büyük havai fişek gösterileri ve şovlar tamamen finanse edildi;

İki günlük bayram: Bettina Trump'ın ifadelerine göre, Kremlyov onlar için «iki harika bayram akşamını çok cömert bir şekilde» organize etti;

Harcama miktarı: Medya hesaplamalarına göre, bu cömertlik yaklaşık 200 bin ABD dolarına mal oldu.

Donald Trump'ın açıklaması: «Hepsini iade edecek!»

«Bu tamamen izin verilen bir durum ve pek çok kişi ziyafet düzenliyor, ancak anladığım kadarıyla parayı ona geri ödemiş... Bu olayı duyunca ona sordum ve o: “Hayır baba, hepsini onlara geri ödeyeceğim” dedi. Bu kısa süre önce oldu, bu yüzden ödediğini duydum» dedi Donald Trump resmi brifingde.

ABD lideri, böyle bir hediyede herhangi bir yasa dışı durum veya suç unsuru olmadığını vurgulasa da, ailenin bu parayı acilen iade etmeye başlaması şüpheleri daha da artırıyor.

Kongre soruşturması ve siyasi darbe

Skandalın detayları Durum ve analiz Hediyeyi veren kişi Rus iş insanı Umar Kremlyov Alanlar Donald Trump'ın küçük oğlu ve gelini (Bettina Trump) Harcama kalemi Bahamalar'da özel ada ve havai fişek gösterisi (yaklaşık $200.000) Başlatılan süreç ABD Kongresi bu gece hakkında resmi soruşturma yürütüyor (Axios) Alınan karar Başkanın oğlu parayı tamamen iade etmek zorunda kaldı

Kongre temsilcileri, Rus iş insanının Beyaz Saray ailesine yaptığı bu büyük finansal hediyeyi, gizli siyasi nüfuz kurma girişimi olarak değerlendiriyor.

Sizce basit bir düğün hediyesi olarak gösterilen bu 200 bin doların ardında büyük siyasi çıkarlar mı var, yoksa bu sadece muhalefetin abartması mı? Trump ailesinin parayı apar topar iade etmesine ne sebep oldu?

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