Riyad'da hava saldırısı sirenleri: Suudi başkentinde patlama sesleri duyuldu, halk panikte

·10·Dünya
Riyad'da hava saldırısı sirenleri: Suudi başkentinde patlama sesleri duyuldu, halk panikte

Orta Doğu'da durum bir anda daha tehlikeli ve patlama noktasına geldi! Suudi Arabistan başkenti Riyad'da Cumartesi günü sabahın erken saatlerinde art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu. Şehir genelinde hava savunma sirenleri çalarken, vatandaşların telefonlarına acil durum uyarıları gelmeye başladı. Çin'in saygın haber ajansı Xinhua tarafından yayılan bu endişe verici haber tüm bölgeyi ayağa kaldırdı. Peki, Suudi semalarına ne saldırdı ve hava savunma (HSS) sistemleri saldırıyı püskürtebildi mi?

Sabah paniği: Başkentte neler yaşandı?

Uluslararası ajanslar ve olay yerinden alınan ilk bilgilere göre:

  • Şiddetli patlamalar: Cumartesi günü erken saatlerde şehrin farklı noktalarında güçlü patlama sesleri kaydedildi;

  • Mobil uygulamalarda tehlike sinyali: Yerel halkın akıllı telefonlarına yüklü özel uyarı sistemleri ve mobil uygulamalar aracılığıyla hava saldırısı tehlikesine dair resmi sinyaller gönderildi;

  • HSS sistemlerinin devreye girmesi: Patlama seslerinin, şehri koruyan füze savunma sistemlerinin havadaki hedefleri vurması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.

Xinhua ajansının acil haberi

Cumartesi sabahı Suudi Arabistan başkenti Riyad'da patlama sesleri duyuldu. Yerel halk mobil uygulamalar üzerinden hava savunma sinyalleri aldı», — diye bildirdi Xinhua.

Olayın ardından şehirdeki stratejik tesisler ve havalimanları çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Olayın detayları ve mevcut durum

Gösterge / Faktör

Tespit edilen gerçekler

Olay yeri

Suudi Arabistan başkenti — Riyad şehri

Zaman

Cumartesi sabahı

Ana kaynak

Xinhua uluslararası haber ajansı

Güvenlik önlemi

Mobil sistemler aracılığıyla hava saldırısı sinyali verildi

Kayıplar

Kayıp ve hasar konusunda resmi bilgiler bekleniyor

Bölgedeki gergin jeopolitik durumun arka planında gerçekleşen bu saldırının kim tarafından yapıldığı ve hangi silahların kullanıldığı henüz açıklanmadı.

Sizce Riyad'a yapılan bu beklenmedik saldırının arkasında hangi güçler var? Bu durum Orta Doğu'da büyük bir savaşın yeni bir dalgasını başlatır mı?

Tahminlerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda belirtin ve bölgedeki bu tehlikeli son dakika haberini yakınlarınıza Telegram üzerinden gönderin!

Suudi ArabistanRiyadXinhuaHava SaldırısıOrta Doğu
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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