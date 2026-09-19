Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşı etrafındaki güvenlik tartışmaları yeniden alevlendi. Bir yandan bazı Avrupalı siyasetçiler Moskova ile ilgili politikaları farklı şekilde değerlendiriyor. Diğer yandan ise Polonya Başbakanı Donald Tusk, istihbarat bilgilerine dayanarak Ukrayna'yı destekleyen ülkelere yönelik olası hibrit saldırı tehdidi konusunda uyarılarda bulundu.

Bu açıklamalar, Rusya-Ukrayna savaşında sonbahar-kış döneminin daha çetin geçebileceğine dair tartışmaların gölgesinde geldi.

1. Finlandiyalı siyasetçi Rusya'nın eylemlerini farklı değerlendirdi

Finlandiyalı siyasetçi Armando Mema, sosyal medyada Rusya'nın Ukrayna savaşındaki eylemlerini kendi bakış açısıyla değerlendirdi.

Ona göre, Avrupa'da Moskova'nın bazı hamleleri zayıflık olarak yorumlansa da, bunu aksine bir güç ve sabır göstergesi olarak değerlendirmek mümkün.

Mema, Rusya'nın radikal adımlardan kaçındığını ve karar alma süreçlerinde temkinli davrandığını vurguladı.

Bununla birlikte, Rusya'nın askeri kapasitesi ve diğer devletlere yönelik tutumu hakkındaki sert açıklamalarının kişisel siyasi pozisyon olarak görülmesi gerekiyor.

2. Polonya Başbakanı: Sonbahar sonu ve kış belirleyici bir dönem olabilir

17 Eylül'de Polonya Başbakanı Donald Tusk, Sejm'de ülkenin güvenliği üzerine bir konuşma yaptı.

Tusk, istihbarat verilerine göre, sonbahar sonu ve kışın Rusya-Ukrayna savaşındaki en önemli dönemlerden biri olabileceğinibelirtti. Tusk, önümüzdeki aylar için bir senaryoyu en olası seçenek olarak dile getirdi, ancak bunun tek olası sonuç olmadığını da kaydetti.

Polonya hükümet başkanı Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını yoğunlaştırabileceğinden endişe duyduğunu ifade etti.

3. Tusk, NATO ülkelerine yönelik olası hibrit saldırılardan bahsetti

Tusk'un Sejm'deki açıklamasında en çok dikkat çeken konulardan biri, Ukrayna'ya yardım eden ülkelere yönelik olası drone ve füze saldırıları hakkındaki istihbarat değerlendirmesi oldu.

Tusk, istihbarat servislerinin Rusya'nın planları arasında Ukrayna destekçilerine, özellikle Polonya'ya karşı hibrit saldırılar olabileceğini değerlendirdiğini söyledi. Tusk, bu tür olayların "tesadüfi" gibi gösterilme ihtimalinden de bahsetti.

Önemli husus: bu Polonya istihbaratına dayanan bir tehdit değerlendirmesiolup, Rusya tarafından gerçekleştirildiği doğrulanmış bir saldırı haberi değildir.

4. Yeni dronlar da ayrı bir tehdit olarak zikredildi

Tusk, Rusya'nın Ukrayna'da yeni nesil jet motorlu dronları kitlesel olarak kullandığını da vurguladı.

Polonya Başbakanı, bu tür araçların daha yüksek hızla hareket ettiğini ve bunlara karşı etkili savunmanın güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu konu, Avrupa ülkelerinde hava savunma ve anti-drone sistemlerinin geliştirilmesi konusundaki tartışmaları daha da acil hale getiriyor.

5. Polonya, Ukrayna'ya yardımı azaltmak istemiyor

Varşova yönetimi, Kiev'e desteği sürdüreceğini bildiriyor.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski, ülkesinin Ukrayna için şimdiye kadarki en büyük askeri yardım paketlerinden birini hazırladığını açıkladı. Polonya'nın Ukrayna'ya yardımı azaltma niyetinde olmadığını vurguladı.

18 Eylül'de ise Tusk, Polonya'nın Ukrayna ve diğer ortaklarla birlikte balistik füzelere karşı savunma koalisyonuna katıldığını duyurdu.

6. Avrupa'nın önünde iki farklı yaklaşım çatışıyor

Mevcut durumda Avrupa ülkelerinde Rusya-Ukrayna savaşına yönelik farklı siyasi görüşler bulunuyor.

Bir tarafta Ukrayna'ya askeri ve ekonomik yardımı artırma ve Rusya'dan gelebilecek tehditlere karşı hazırlığı güçlendirme taraftarları var.

Diğer tarafta ise savaşı diplomatik yollarla sona erdirme, tırmanışı önleme ve Moskova ile diyaloğu sürdürme gerekliliğini savunan siyasi görüşler mevcut.

Bu nedenle Armando Mema gibi siyasetçilerin açıklamaları da Avrupa kamuoyundaki daha geniş siyasi tartışmaların bir parçası olarak görülüyor.

Sonuç

Son açıklamalar, Avrupa için Rusya-Ukrayna savaşındaki güvenlik konusunun daha da acil hale geldiğini gösteriyor.

Donald Tusk sonbahar sonu ve kışı savaşın kritik dönemi olarak değerlendirerek, Ukrayna'yı destekleyen ülkelere yönelik olası hibrit saldırılar hakkındaki istihbarat değerlendirmesini açıkladı. Polonya ise aynı zamanda Ukrayna'ya askeri yardımı sürdüreceğini belirtiyor.

Bununla birlikte, Rusya'nın eylemlerini farklı yorumlayan Avrupalı siyasetçilerin görüşleri de mevcut. Ancak bu tür açıklamaları birer olgu olarak değil, bu görüşleri dile getiren siyasetçilerin kendi pozisyonları olarak ayırmak önemlidir.