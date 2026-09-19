Trump Rusya ve İran'a karşı korkunç yaptırımlar uyguladı: İçinde önemli bir «tuzak» var!

Washington, Rusya ve İran'a karşı son yılların en ağır ekonomik darbesinin yolunu açan yasayı resmen yürürlüğe koydu. Başkan Donald Trump ABD Kongresi'nin her iki kanadı tarafından onaylanan tarihi «H.R. 5334» yasa tasarısını imzaladı. Ancak uzmanları ve dünya piyasasını şaşırtan nokta başka: bu korkunç yaptırımlar hemen değil, sadece Trump'ın tek bir isteği ve kişisel kararıyla devreye girecek. Peki, Beyaz Saray lideri neden böyle sınırsız bir yetkiye sahip oldu ve Rus mallarına %500'lük tarife ne zaman uygulanabilir?

«H.R. 5334» yasası ve başkanın sınırsız yetkileri

Beyaz Saray yönetimi, merhum senatör Lindsey Graham'ın adını taşıyan 2026 yaptırım belgesiyle ilgili resmi bilgiyi açıkladı:

İkincil tarifeler: Trump, dünyanın herhangi bir ülkesine karşı ikincil tarifeler uygulama zamanını ve miktarını tek başına bağımsız olarak belirleyecek;

Kongre'yi devre dışı bırakmak: ABD başkanı, belirli ülkelere Kongre'nin önceden onayı olmaksızın özel ticaret imtiyazları verme hakkını kazandı;

Otomatik değil: Yaptırımlar ve vergiler otomatik olarak devreye girmiyor; bunlar sadece diplomatik baskı aracı olarak «düğmeye basıldığında» aktifleşiyor;

İran'a karşı genişleme: Belge sadece Moskova'ya değil, Tahran'a karşı yürürlükte olan kısıtlamaları da ciddi oranda sertleştiriyor.

Barış anlaşması karşılığında yaptırımların kaldırılması

«Yasa, Donald Trump'a Ukrayna'da bir barış anlaşması imzalanması ve askeri operasyonların tamamen durdurulması durumunda, bu belgede öngörülen tüm yaptırım ve tarifeleri anında kaldırma imkanı tanıyor».

Tam da bu madde, Washington'un müzakere masasında Moskova'ya karşı «kırbaç ve şeker» politikasını kullanacağını gösteriyor.

Tarifeler ve ceza mekanizmaları (Tablo)

Kısıtlama yönü Belirlenen maksimum ceza Etki alanı Rus petrolü ve gazı satın alan ülkeler %100'e kadar tarife Rusya'dan enerji kaynakları almaya devam eden üçüncü ülkelerin ürünlerine ABD'ye girişte uygulanır Rusya'dan doğrudan ithalat %500'e kadar tarife ABD'ye getirilen tüm Rus mallarına uygulanan korkunç vergi Yaptırımları kaldırma şartı %0 (kaldırma) Ukrayna konusunda barış anlaşması yapılıp belge şartları yerine getirildiğinde

%500'lük vergi ve %100'lük ikincil tarife tehdidi, özellikle Rusya'dan petrol satın alan küresel alıcılar için ciddi bir sinyal haline geldi.

Sizce Trump bu %500'lük korkunç tarifeleri gerçekten devreye sokacak mı, yoksa bu sadece Rusya'yı barış anlaşmasına daha hızlı ikna etmek için kullanılan diplomatik bir baskı mı?

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