Flick Sevilla kadrosunu açıkladı: Szczęsny, Pedri, Yamal ve diğerleri?

İspanya La Liga'da liderliğini sağlamlaştıran Katalan devi Barcelona, bir sonraki zorlu ve kritik deplasmanına çıkıyor. Bugün, 19 Eylül akşamı Katalan ekibi, Endülüs'ün başkentindeki ünlü Ramon Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda Sevilla'ya konuk oluyor. TSİ 00:00'da başlayacak olan bu dev mücadele öncesinde, teknik direktör Hans-Dieter Flick takımın resmi kadrosunu açıkladı.

Bu sezon ligde puan kaybetmeden yoluna devam eden Flick'in takımı, Endülüs'e en güçlü ve yıldızlarla dolu kadrosuyla gidiyor: Kalede tecrübeli Wojciech Szczęsny ve Dominik Livaković, savunmada João Cancelo, Pau Cubarsí ve Jules Koundé, orta sahada Pedri, Gavi ve Dani Olmo, hücumda ise fenomenal bir form yakalayan Raphinha ile Lamine Yamal yer alıyor. Ramon Sánchez Pizjuán'daki baskılı atmosferde geçecek 90 dakika, Barcelona'nınşampiyonluk hedefleri ve istikrarı için gerçek bir sınav olacak.

Peki, Alman teknik adam hücum ağırlıklı dizilişte hangi yıldızlara ilk 11'de yer verecek? Sevilla, Katalanların kusursuz serisine son verebilecek mi ve bu galibiyet Barcelona'yı puan durumunda ne kadar ileri taşıyacak?

«Szczęsny'den Yamal'a»: Barcelona'nınSevilla karşısındaki tam kadrosu

Hans-Dieter Flick tarafından belirlenen oyuncular mevkilerine göre şöyle:

Kaleciler: Wojciech Szczęsny, Dominik Livaković, Rodríguez;

Savunma: João Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Espart, Andreas Christensen, Martin, Jules Koundé, Eric García;

Orta Saha: Pedri, Gavi, Fermín López, Rodrigo, Dani Olmo, Marc Bernal;

Forvet: Jezus, Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi, Anthony Gordon, Abdelkarim;

Maç saati ve yeri: 19 Eylül'ü 20 Eylül'e bağlayan gece, TSİ 00:00, Sevilla şehri, Ramon Sánchez Pizjuán Stadyumu.

«Yüzde yüz sonuç ve ateşli pres»: Flick'in takımının üstünlüğü

Barcelona'nın bu maç öncesindeki temel avantajları:

Kayıpsız yürüyüş: Katalanlar, La Liga'da geride kalan haftalarda tüm rakiplerini yenerek tam puanla zirvede yer alıyor;

Müthiş hücum gücü: Son maçlarda hat-trick yapan ve gollerine devam eden Raphinha ile kanatta rakip savunmayı dağıtan Lamine Yamal'ın formu rakipler için en büyük tehdit;

Orta sahadaki yaratıcı dehalar: Pedri, Gavi ve Dani Olmo üçlüsünün uyumu, top kontrolü ve hızlı hücumlar yaratmada mutlak üstünlük sağlıyor;

Geniş yedek kulübesi: Karim Adeyemi ve Anthony Gordon gibi hızlı kanat oyuncularının kadroda olması, Flick'e ikinci yarıda tempoyu artırma imkanı veriyor.

Taktik analiz: Uzmanlar Ramon Sánchez Pizjuán'daki savaştan ne bekliyor?

İspanyol spor analistlerinin dev maç hakkındaki görüşleri:

Sevilla'nın iç saha direnci: Kendi sahasında devlere karşı her zaman sert bir oyun sergileyen Sevilla, ilk dakikadan itibaren ikili mücadelelere ve agresif savunmaya odaklanacak;

Flick'in dikey oyun tarzı: Alman teknik adam, Sevilla'nın dar ve gürültülü sahasında uzun süreli paslaşmalar yerine, topu kapar kapmaz kanat oyuncularıyla saniyeler içinde rakip ceza sahasına gitmeyi planlıyor;

Savunmada dikkat sınavı: Genç Pau Cubarsí ve Cancelo'nun hücuma katılmasıyla oluşan boşlukları Sevilla'nın kontra ataklarına karşı korumak, kaleci ve ön liberodan büyük konsantrasyon gerektiriyor.

Gece 00:00'da başlayacak Sevilla - Barcelona mücadelesi, La Liga'da haftanın en çekişmeli ve yüksek tempolu karşılaşmalarından biri olmaya aday.

Sizce Hans-Dieter Flick'in öğrencileri Sevilla deplasmanında galibiyet serisini sürdürebilecek mi, yoksa Ramon Sánchez Pizjuán'da ilk puan kaybı mı yaşanacak? Maçın kilit ismi kim olur; Raphinha mı, Yamal mı, yoksa ev sahibinin kontra atakları mı sürpriz yaratır? Analizlerinizi yorumlarda paylaşın ve İspanya Ligi'nin bu heyecan dolu maç analizini tüm futbolsever arkadaşlarınızla paylaşın!