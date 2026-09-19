Grand Kanyon'da kaybolan 53 yaşındaki pilotun cansız bedenine ulaşıldı

ABD'nin Grand Kanyon bölgesinde meydana gelen şiddetli sel sırasında iki arkadaşıyla birlikte kaybolan üç çocuk babası Timothy Allen Smith'in cansız bedeni yaklaşık üç hafta sonra bulundu.

Coconino İlçesi Tıp Muayene Servisi, bulunan kalıntıların 53 yaşındaki Timothy Smith'e ait olduğunu doğruladı. Kalıntılar, 14 Eylül'de Milli Park Hizmeti ekipleri tarafından Colorado Nehri üzerindeki Crystal Rapid yakınlarında bulundu.

Wyoming'in Star Valley Ranch şehrinde yaşayan Tim, 29 Ağustos'ta Bright Angel Kanyonu ve Phantom Ranch bölgelerinde meydana gelen şiddetli selin ardından kaybolmuştu. O sırada uzun süredir arkadaşı olan John Justi ve Brent Rosenkrans ile yürüyüş, balık tutma ve kamp yapmak için geziye çıkmıştı. Bu bilgi Need To Know tarafından aktarıldı.

Tim'in eşi Carrie Smith, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımla eşinin vefatını doğrulayarak, ailesinin üç hafta boyunca onun dönmesini beklediğini ve umut ettiğini belirtti.

“Artık beklemiyoruz. Tim, iki gün önce Grand Kanyon Milli Parkı kurtarma ekipleri tarafından bulundu. İstediğimiz gibi olmadı ama John ve Brent ile birlikte sevdiği işi yaparken hayatını kaybettiğini biliyoruz,” dedi Carrie.

İki arkadaşı da sel kurbanı oldu

Tim ile birlikte kanyona giren 46 yaşındaki kiropraktör John Justi ve 42 yaşındaki dövüş sanatları eğitmeni Brent Rosenkrans da hayatını kaybetti.

Üç arkadaş, aylardır planladıkları geziye 28 Ağustos'ta başladılar. Ertesi gün saat 14:30 civarında Bright Angel Deresi yakınlarında bulundukları sırada şiddetli yağış sonrası aniden sel geldi.

Güçlü akıntı, dere üzerindeki neredeyse tüm yaya köprülerini yıktı, demir konstrüksiyonları ve diğer atıkları sürükledi. Transcanyon su hattı sistemi de ciddi zarar gördü.

Sonraki iki gün içinde 80'den fazla kişi kurtarıldı, bunların çoğu helikopterle tahliye edildi.

John'un cansız bedeni 30 Ağustos'ta, Brent'inki ise 31 Ağustos'ta bulundu. Tim ise arama çalışmaları sırasında kayıp olan son kişiydi.

Kalıntıları, Phantom Ranch bölgesinin yaklaşık 10 mil aşağısında tespit edildi.

Pilot Tim hakkında neler biliniyor?

Tim, Teksas'ın Granbury şehrinde büyüdü ve daha sonra eşi Carrie ve üç çocuğuyla birlikte Wyoming'in batısına taşındı. Çift 18 yıldır evliydi.

Ailesi onu doğa tutkunu, yürüyüş yapmayı, kamp kurmayı, yeni yerler keşfetmeyi ve başkalarına yardım etmeyi seven bir insan olarak andı.

Tim pilot olarak çalışıyordu; yakınları, özel havacılık şirketi NetJets için uçuşlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Vefatının ardından yakınları ve yaşadığı topluluklar tarafından birçok taziye mesajı paylaşıldı. Ailesine olan sevgisi ve dini inancı özellikle vurgulandı.

Wyoming'de Tim ve ailesinin katıldığı Emmanuel Bible Church, arama çalışmaları sırasında onun için dua toplantısı düzenledi. Granbury Lisesi'nin eski öğrencilerinin grubunda da vefatı üzerine anma mesajları yayımlandı.

ABD Milli Park Hizmeti, Tim, John ve Brent'in ailelerine derin taziyelerini ileterek, haftalarca zorlu koşullarda çalışan arama ekiplerine ve ortak kuruluşlara teşekkür etti.