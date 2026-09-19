NASA Ay araştırmaları için yapay zekalı üç rover gönderiyor

NASA uzay ajansı, Dünya'dan doğrudan kontrol edilmeksizin Ay yüzeyini ortaklaşa inceleyecek olan CADRE (Cooperative Autonomous Distributed Robotic Exploration) projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ixbt.com'un haberine göre, bu yenilikçi görev kapsamında üç otonom rover 2026 yılında Dünya'nın doğal uydusuna doğru yola çıkacak ve insan müdahalesi olmadan bağımsız bir şekilde bilimsel görevleri yerine getirecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni görevin temel amacı, birden fazla küçük cihazın yapay zeka ve karşılıklı iletişim yardımıyla, Dünya'daki operatörlerden gelen sürekli komutlar olmaksızın koordineli bir şekilde hareket etmesini test etmektir. Her bir küçük robot, özel güneş panelleri, gelişmiş kameralar ve bağımsız karar verme yeteneği sağlayan güçlü bir hesaplama sistemi ile donatılmaktadır.

Ay'da bağımsız hareket ve görev dağılımı

Planlara göre üç rover, Ay'ın görünen yüzündeki Fırtınalar Okyanusu bölgesinde yer alan Reiner Gamma bölgesine iniş yapacak. Ardından kameralar ve yer radarı yardımıyla Ay yüzeyini ve alt katmanlarını derinlemesine incelemeye başlayacaklar. Cihazlar ne zaman hareket edeceklerini, hangi rotayı seçeceklerini ve engellerden nasıl kaçınacaklarını kendileri belirleyecekler.

Uzmanlar, operatörlerin robotlara sadece "belirli bir bölgeyi incele" gibi genel bir görev yüklediğini açıklıyor. Bundan sonra roverlar, mevcut kaynaklara ve koşullara bağlı olarak bölgeyi ve iş yükünü kendi aralarında paylaştırıyor. Her cihaz kendine güvenli bir yol çiziyor ve diğer cihazlarla baz istasyonu aracılığıyla veri alışverişinde bulunuyor.

Ekstrem koşullar ve teknik çözümler

Ay'da atmosfer tabakası bulunmadığı için cihazlar yoğun güneş radyasyonuna maruz kalıyor ve gündüz sıcaklığı yüzeyde 114 dereceye kadar çıkabiliyor. Ayrıca, bağımsız navigasyon için gerekli olan hesaplamalar da ek ısı üretiyor. Bu nedenle mühendisler, roverların çalışma düzenini özel 30 dakikalık döngülere böldü.

Faaliyet süresinin ardından cihazlar aşırı ısınmamak için geçici olarak kapanıyor, soğuyor ve güneş ışığı yardımıyla bataryalarını şarj ediyor. Yeniden çalışmaya başladıklarında tekrar iletişime geçerek işe devam ediyorlar. 14 gün sürmesi planlanan bu kısa vadeli görev, gerçek Ay koşullarında grup halinde çalışma yeteneğini tam olarak test etmeye hizmet edecek.

Bu proje, NASA'nın önceki Mars programlarındaki başarılara dayanıyor. Örneğin, Perseverance keşif aracının hareketlerinin yüzde 90'ından fazlası zaten otonom olarak gerçekleştiriliyor, ancak genel rota hala dünyalı uzmanlar tarafından belirleniyor. Ay'da ise CADRE yeni bir seviyeye geçerek, birden fazla cihazın sadece yol bulmasını değil, aynı zamanda ortak bilimsel görevi aralarında paylaşarak yerine getirmesini sağlayacak.