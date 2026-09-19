Mısır piramidinde gizli bir matematik kod mu var?

·4·Dünya
Mısır piramidinde gizli bir matematik kod mu var?

Mısır'daki ünlü Keops Piramidi, yani Giza'nın Büyük Piramidi'nin ardında Ay, yıldızlar ve gezegenlerle bağlantılı gizli bir matematiksel sistem olabilir. Araştırmacı Saifie Levi tarafından öne sürülen yeni bir teoride, yapının boyutlarında eski Mısırlıların matematik ve astronomi konusundaki bilgilerine işaret eden sayısal desenler ve yasalar bulunduğu tahmin ediliyor.

İngiliz gazetesinin haberine göre Levi, piramidin yüksekliği, tabanı ve eğimli kenarları gibi temel boyutlarını inceledi. Eski Mısır matematiğinde kullanılan kesirler temelinde hesaplamalar yaptı ve bazı sonuçların astronomik döngüler ile matematiksel sabitlere benzediğini kaydetti.

Araştırma, SSRN platformunda yayınlanan bir makaleye dayanıyor. Ancak bu çalışma henüz uzmanların resmi hakem değerlendirmesinden, yani 'peer review' sürecinden geçmedi.

Piramit boyutlarında astronomik işaretler var mı?

Levi'nin hesaplamalarından biri 27,5 rakamını verdi. Araştırmacı bu göstergeyi, Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu noktalar olan iki ardışık yerberi (perigee) arasındaki sürenin yaklaşık 27,55 gün olmasıyla ilişkilendiriyor.

Bir diğer hesaplama ise 70 rakamını gösterdi. Levi bu sonucu, Sirius yıldızının Güneş'in güçlü ışığı nedeniyle görünmez olduğu yaklaşık 70 günlük dönemle ilişkilendirdi.

Ona göre bazı hesaplamalar Jüpiter, Satürn, Venüs ve Mars gibi gezegenlerin hareketleriyle de uyumlu olabilir. Teoride ayrıca π (pi) ve Altın Oran gibi matematiksel sabitlerle olası bağlantılardan da bahsediliyor.

Bu yasaların tesadüfen ortaya çıkıp çıkmadığını kontrol etmek için Levi, 100 bin bilgisayar tarafından oluşturulan piramit modeli boyutlarıyla bir karşılaştırma yaptı. Hesaplamalarına göre, modellerin yaklaşık yüzde 2,4'ünde benzer sonuçlar gözlemlendi.

Araştırmacıya göre bu durum, Giza Piramidi'nin boyutlarının belirli bir düzen temelinde kasıtlı olarak seçilmiş olabileceğini gösteriyor. Ancak Levi'nin kendisi de bu sonucun, eski Mısırlıların yapıyı özel bir matematiksel veya astronomik kod olarak inşa ettiğini kanıtlamadığını kabul ediyor.

Piramit aslında hangi amaçla inşa edildi?

Giza'nın Büyük Piramidi yaklaşık 4.500 yıl önce, firavun Keops'un (Khufu) hükümdarlığı döneminde inşa edilmiştir. Geleneksel olarak Keops'un defin kompleksinin bir parçası olarak kabul edilir.

Ancak Saifie Levi buna farklı bir açıklama getiriyor. Teorisine göre piramit sadece bir mezar değil, aynı zamanda kadim bilgileri korumaya hizmet eden devasa bir yapı olabilir.

Araştırmacı ayrıca, piramidin eski Mısır mitolojisinde yaratılışın başlangıcıyla bağlantılı kutsal ilkel tepe olan 'Benben' ile olası bir bağlantısı olabileceğini de öne sürdü.

Şimdilik bu fikirler teori aşamasında kalıyor ve doğrulanmaları için bağımsız uzmanlar tarafından ek araştırmalar yapılması gerekiyor.

Giza PiramidiSaifie LeviMısır AstronomisiMısır MatematiğiAntik Mısır
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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