“Boynunu 180 derece döndüren genç”: İnternette yayılan videonun arkasındaki gerçek (video)

Sosyal medyada motosiklet üzerinde giden bir kişinin başını sıra dışı bir şekilde arkaya döndürdüğünü gösteren video hızla yayılarak kullanıcıların dikkatini çekti. Bazı hesaplar, videodaki kişinin boynunu 180 derece döndürebildiğini iddia etti.

Videoyu paylaşan bazı sayfalar, görüntülerin Hindistan'da çekildiğini yazdı. Ancak şu an için kişinin kimliği, videonun ne zaman ve tam olarak nerede çekildiği hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Bu gerçek bir yetenek mi yoksa bir kamera illüzyonu mu?

Videoyu izleyen bazı kullanıcılar durumu sıra dışı bir yetenek olarak değerlendirdi. Diğerleri ise görüntünün kamera açısı, omuz ve gövdenin dönüşü nedeniyle farklı görünüyor olabileceğini tahmin etti.

Bu nedenle videodaki hareketi kesin olarak 180 derecelik bir dönüş olarak değerlendirmek için henüz bir kanıt bulunmuyor.