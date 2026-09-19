San Francisco sakinleri öfkelerini okyanus kıyısında hep birlikte bağırarak dışa vurdu

ABD'nin San Francisco şehrinde 100'den fazla kişi, öfke, stres ve birikmiş olumsuz duygularını alışılmadık bir şekilde dışa vurmak için Pasifik Okyanusu kıyısında bir araya geldi. Okyanusa karşı hep birlikte yüksek sesle bağırarak duygularını ifade ettiler.

Kendine has bir etkinlik “Guttural Scream at the Sea”, yani şartlı olarak “Deniz kıyısında güçlü çığlık” olarak adlandırıldı. Etkinlik, yerel sakinlerden Daniel Egan tarafından Ocean Beach yakınlarında düzenlendi.

Egan, kendisinin de zaman zaman güçlü bir şekilde bağırma ihtiyacı hissettiğini, bu yüzden başkalarını da bir araya getirerek birikmiş duyguları birlikte dışa vurma fikrini ortaya attığını belirtti.

Etkinlik duyurusunda katılım nedenleri olarak artan kira fiyatları, yapay zeka kaynaklı huzursuzluklar, öfke ve sadece bağırdıktan sonra insanın kendini hafiflemiş hissetmesi gibi faktörler gösterildi.

En yüksek sesle bağıran katılımcı kim oldu?

Kolektif çığlıktan önce katılımcılar arasında özel bir yarışma da düzenlendi. Yarışmada katılımcıların ses yüksekliği, bağırma süresi ve stili değerlendirildi.

Yarışmada Olivia Guglielmotto kazanan oldu. Çığlığı 121,9 desibel olarak kaydedildi. Bu sonuç, dünya rekoru olan 129 desibel seviyesinin biraz altında kaldı.

Kazanan kişiye ödül olarak küçük bir megafon verildi.

Olivia, yüksek sesli çığlığının belirli bir sorun veya olaya adanmadığını vurguladı.

“Bu tek bir şey için değil, tüm dünya için idi” dedi.

Organizatörler, bu sıra dışı etkinliğin katılımcılara günlük hayatta biriken duyguları açıkça ifade etme ve kendilerini biraz daha hafiflemiş hissetme imkanı tanıdığını belirtti.