Gökbilimciler bir nötron yıldızının maddeyi yutma sürecini ilk kez gözlemledi

·8·Teknoloji
Gökbilimciler bir nötron yıldızının maddeyi yutma sürecini ilk kez gözlemledi

Bilim tarihinde ilk kez bilim insanları, bir nötron yıldızı olan pulsarın yüzeyine düşen maddenin hareketini ayrıntılı olarak gözlemlemeyi başardı. Science Advances dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, Japon uzay gözlemevi aracılığıyla elde edilen veriler, maddenin yıldıza birkaç farklı yolla ulaştığını ve belirli zamanlarda çevresinde sarmal bir disk yapısı oluşturduğunu gösterdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

IXBT.com yayınının yazdığına göre, gözlem nesnesi olarak Dünya'dan yaklaşık 9,9 bin ışık yılı uzaklıktaki Güneyhaçı takımyıldızında bulunan GX 301-2 X-ışını çift sistemi seçildi. Bu sistem, aşırı güçlü yerçekimine sahip bir nötron yıldızı-pulsar ve dev bir yıldızdan oluşmakta olup, bunların etkileşimi önemli astrofiziksel süreçlerin incelenmesine olanak tanımaktadır.

Pulsar, komşu yıldızından sürekli olarak madde çeker. Ele geçirilen gaz devasa hızlara ulaşarak aşırı sıcaklıklara kadar ısınır ve X-ışını aralığında parlak bir şekilde ışımaya başlar. Akresyon olarak adlandırılan bu süreç, bu tür sistemlerde güçlü X-ışını patlamalarının meydana gelmesinin temel nedenidir.

Yeni teknolojilerle keşif

Şimdiye kadar bilim insanları genel süreci anlamış olsalar da, maddenin doğrudan nötron yıldızının yakınında nasıl hareket ettiğini tam olarak görememişlerdi. 2023 yılında uzaya fırlatılan Japon XRISM X-ışını uzay gözlemevi, bu konudaki durumu kökten değiştirdi.

Bu modern gözlemevinin yüksek çözünürlüklü X-ışını spektroskopisi, sıcak plazmanın ışıma özelliklerine göre hareket hızını ve yönünü belirlemeyi mümkün kıldı. Gözlemler, zamanın büyük bir kısmında maddenin pulsara doğru neredeyse doğrudan yönelen sakin ve türbülanslı bir akış şeklinde düştüğünü gösterdi.

Ancak, her iki nesnenin birbirine maksimum yaklaştığı anın hemen öncesinde ve sonrasında durum keskin bir şekilde değişmektedir. Bu dönemlerde çekilen madde dönmeye başlayarak pulsar çevresinde geçici bir sarmal yapı, yani akresyon diskini andıran bir yapı oluşturmaktadır.

Ekstrem koşullar fiziğini anlamak

Elde edilen sonuçlar, pulsar çevresinde çekilen gazdan oluşan disk yapılarının zaman zaman ortaya çıkabileceğine dair teorik varsayımları tamamen doğruladı. Bu, güçlü X-ışını patlamalarının doğasını ve aşırı güçlü yerçekimi koşullarındaki akresyon fiziğini daha iyi anlamaya yardımcı olmaktadır.

Nötron yıldızları, Dünya koşullarında yapay olarak tekrarlanamayan devasa yoğunluklar, güçlü manyetik alanlar ve yerçekimi koşullarında maddeyi incelemek için en iyi doğal laboratuvarlardan biri olmaya devam etmektedir.

Nötron YıldızıPulsarAstronomiXRISMBilim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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