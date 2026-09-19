Avrupa futbolunun en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or (Altın Top) töreni yaklaştıkça, futbol yıldızları ve uzmanlar arasındaki tartışmalar da alevleniyor. Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız oyuncusu Ousmane Dembélé, takım arkadaşı Gürcü kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'yı günümüzün dünyanın en iyi oyuncusu ilan ederek futbol kamuoyunu şaşırttı. Fransız yıldız, Astu Foot LF+ adlı yayına verdiği röportajda, Kvaratskhelia'nın geçen sezon sergilediği fantastik performansa dikkat çekerek, ana ödülün kesinlikle ona gitmesi gerektiğini vurguladı: «Benim için Kvara dünyanın en iyi futbolcusu. Eğer Altın Top'u kazanırsa bundan büyük mutluluk duyarım çünkü bunu her yönüyle hak ediyor. Geçirdiği sezon tek kelimeyle inanılmazdı».

Bu övgü sadece bir takım arkadaşı nezaketi değil, somut verilere dayanıyor: Kvaratskhelia geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 16 maçta 10 gol ve 7 asistle oynayarak turnuvanın resmen 'En İyi Oyuncusu' seçildi. Ocak 2025'te Napoli'den büyük yankı uyandıran bir transferle Paris'e gelen Gürcü dahi, kısa sürede Luis Enrique'nin takımının kalbi ve ana lokomotifi haline geldi.

Peki Kvaratskhelia gerçekten Vinícius, Rodri, Bellingham ve Mbappé gibi adayları geride bırakıp Kafkasya tarihinin ilk Altın Top sahibi olabilecek mi ve Paris'teki bu devrimi futbol dünyasını nasıl değiştirecek?

«16 maçta 17 skor katkısı ve Şampiyonlar Ligi'nin en iyisi»: Kvaratskhelia'nın rekorları

Gürcü kanat oyuncusunun geçen sezonki eşsiz istatistikleri:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin mutlak kralı: Kıtanın en büyük turnuvasında 16 maçta 10 gol atıp 7 asist yaptı;

Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncusu: UEFA tarafından sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'nin rakipsiz yıldızı olarak resmen tanındı;

Paris'te adaptasyon sorunu yaşamayan başlangıç: Ocak 2025'te Napoli'den 100 milyon Euro'nun üzerinde bir bedelle transfer olur olmaz takıma uyum sağladı ve liderliği eline aldı;

Dembélé ile korkutucu ikili: Sağ kanatta Dembélé, sol kanatta Kvaratskhelia tandemi, PSG'nin hücum hattını kıtanın en tehlikeli silahı haline getirdi.

«Dembélé'den açık destek»: Soyunma odasındaki birlik

Fransız yıldızın sansasyonel açıklamasının ardındaki önemli noktalar:

İç rekabet yerine destek: Genellikle yıldızlar topluluğu kulüplerde Altın Top konusunda gerginlikler yaşanır, ancak Dembélé'nin Kvaratskhelia'dan yana oy kullanması takım içindeki sağlıklı ortamı gösteriyor;

Teknik direktör tercihi ve güven: Luis Enrique'nin taktiğinde Khvicha'ya verilen tam özgürlük, onun dripling ve şut potansiyelini zirveye taşıdı;

Mbappé sonrası dönemin yeni lideri: Kylian Mbappé gittikten sonra Paris ekibinin hücum hattındaki boşluğu Kvaratskhelia mükemmel bir şekilde doldurdu.

Uluslararası futbol analizi: Altın Top yarışı nasıl gidiyor?

Avrupa'nın önde gelen spor gazetecileri ve uzmanlarının değerlendirmeleri:

Tarihi bir anın eşiğinde: Eğer Kvaratskhelia ödülü kazanırsa, bağımsız Gürcistan ve eski Sovyet coğrafyasından bu ödülü kazanan sayılı dahiler arasına girecek;

Devlere karşı belirleyici rol: Kvaratskhelia sadece zayıf rakiplere değil, Şampiyonlar Ligi eleme turlarındaki dev kulüplere karşı da kritik goller attı;

Güçlü rekabet ortamı: Uzmanlar Altın Top yarışında ona ana rakip olarak Real Madrid ve Manchester City yıldızlarını gösteriyor, ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki liderliği Khvicha'nın şansını ciddi oranda artırıyor.

Ousmane Dembélé'nin bu cesur açıklaması, Khvicha Kvaratskhelia'nın dünya futbol elitinin zirvesine çıktığını ve dönemimizin en iyi futbolcularından biri haline geldiğini bir kez daha kanıtladı.

Sizce Khvicha Kvaratskhelia, geçen sezonki Şampiyonlar Ligi performansı ve 17 skor katkısıyla bu yılki Altın Top ödülünü Vinícius, Rodri ve diğer yıldızlardan daha fazla hak ediyor mu? PSG'deki bu parlayışı onu önümüzdeki yıllarda dünyanın mutlak bir numarası yapabilir mi? Analitik yorumlarınızı aşağıya bırakın ve Paris kulübü etrafındaki bu sıcak gelişmeyi tüm futbolsever arkadaşlarınızla paylaşın!