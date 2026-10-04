Ekvador'da nesli tükenme tehlikesi altında olan minik bir zehirli kurbağa türü keşfedildi

Ekvador'un güneyinde bilim insanları yeni bir kurbağa türü keşfetti. Excidobates perplexus olarak adlandırılan bu amfibi, sadece 15,1–18,3 milimetre uzunluğunda olup yaşam alanı kaybı ve yasa dışı ticaret nedeniyle tehlike altında. Bu durum, ülkenin Ulusal Biyoçeşitlilik Enstitüsü (Inabio) tarafından açıklandı.

Araştırmacılar, yeni türün iki popülasyonunu tespit etti. Bunlardan biri Paute Nehri havzasında, diğeri ise güneydeki Condor Dağ Sıradağları'nın kuzey kesiminde yaşıyor. Kurbağaların renkleri de birbirinden farklılık gösteriyor: bir popülasyonun sırtı siyah zemin üzerine kırmızı iken, diğerininki zeytin yeşili ve sarı benekli. Genetik analizler, bunların aynı türe ait olduğunu doğruladı.

Bilim insanları, yeni türün yaşadığı bölgelerdeki bakır, altın ve molibden madenciliği projelerinin doğal yaşam alanlarını tehdit ettiğini vurguluyor. Ayrıca, koleksiyon amaçlı yasa dışı hayvan ticaretinde bu kurbağalara olan talebin artması da endişe yaratıyor.

Bilgi olarak, Ekvador'da 703 amfibi türü kayıtlıdır. Excidobates perplexus ise zehirli kurbağalar grubuna dahildir.