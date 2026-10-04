Ekvador'da nesli tükenme tehlikesi altında olan minik bir zehirli kurbağa türü keşfedildi

·1·Dünya
Ekvador'da nesli tükenme tehlikesi altında olan minik bir zehirli kurbağa türü keşfedildi

Ekvador'un güneyinde bilim insanları yeni bir kurbağa türü keşfetti. Excidobates perplexus olarak adlandırılan bu amfibi, sadece 15,1–18,3 milimetre uzunluğunda olup yaşam alanı kaybı ve yasa dışı ticaret nedeniyle tehlike altında. Bu durum, ülkenin Ulusal Biyoçeşitlilik Enstitüsü (Inabio) tarafından açıklandı.

Araştırmacılar, yeni türün iki popülasyonunu tespit etti. Bunlardan biri Paute Nehri havzasında, diğeri ise güneydeki Condor Dağ Sıradağları'nın kuzey kesiminde yaşıyor. Kurbağaların renkleri de birbirinden farklılık gösteriyor: bir popülasyonun sırtı siyah zemin üzerine kırmızı iken, diğerininki zeytin yeşili ve sarı benekli. Genetik analizler, bunların aynı türe ait olduğunu doğruladı.

Bilim insanları, yeni türün yaşadığı bölgelerdeki bakır, altın ve molibden madenciliği projelerinin doğal yaşam alanlarını tehdit ettiğini vurguluyor. Ayrıca, koleksiyon amaçlı yasa dışı hayvan ticaretinde bu kurbağalara olan talebin artması da endişe yaratıyor.

Bilgi olarak, Ekvador'da 703 amfibi türü kayıtlıdır. Excidobates perplexus ise zehirli kurbağalar grubuna dahildir.

Orman yaprağı üzerinde birbirine bakan iki farklı renkte zehirli kurbağa.
Excidobates perplexusInabioPaute NehriCondor DağlarıEkvador
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin’de İçinde Canlı Kurbağa Bulunan Çay Videosu Sosyal Medyayı SalladıÇin’de İçinde Canlı Kurbağa Bulunan Çay Videosu Sosyal Medyayı Salladı11 Ağustos 17:02Ekvador'da 469 kg kokain, üzerinde Erling Haaland fotoğrafı bulunan paketlerde bulunduEkvador'da 469 kg kokain, üzerinde Erling Haaland fotoğrafı bulunan paketlerde bulunduBugün 14:34Kadın, siyah tenli çocuğu için kocasının çok kahve içmesini suçladıKadın, siyah tenli çocuğu için kocasının çok kahve içmesini suçladıBugün 13:07Kolombiya kıyılarında 6 metrelik dev balina köpekbalığı öldüKolombiya kıyılarında 6 metrelik dev balina köpekbalığı öldüBugün 12:01Lhasa'da 71 yaşındaki bir adamın sırtından üç bebek ağırlığında dev bir tümör çıkarıldıLhasa'da 71 yaşındaki bir adamın sırtından üç bebek ağırlığında dev bir tümör çıkarıldıBugün 11:49Dünyada doğum oranları hızla düşüyor: Demografik risk büyüyorDünyada doğum oranları hızla düşüyor: Demografik risk büyüyorBugün 11:38
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba