Macaristan'da eski bakanın çiftlik ve depolarında 19,5 milyon dolar nakit para bulundu

Macaristan'da siyasi arenayı sarsan büyük bir yolsuzluk skandalıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Eski Ulusal Kalkınma Bakanı Miklós Seszták'a karşı yürütülen kapsamlı aramalarda ormanlar, çiftlikler, depolar ve gizli kasalarda toplam 19,5 milyon dolar değerinde nakit para ele geçirildi.

Aramalar ve bulunan rekor miktardaki fonlar

Edinilen bilgilere göre, bu yılın 12-13 Kasım günleri gerçekleştirilen operasyonel aramalar sırasında devasa miktarda yabancı ve yerel para birimi tespit edildi:

Forint: 5 milyar 71 milyon 632 bin Macar forinti;

Euro: 2 milyon 658 bin 350 euro;

Dolar: 1 milyon 257 bin 100 ABD doları.

Ele geçirilen nakit paraların sayımı başlı başına büyük bir operasyona dönüştü. Devlet Hazinesi'nin 12 çalışanı 5 özel cihaz kullanarak fonları tam olarak hesaplamak için 8 saat zaman harcadı.

Soruşturma detayları Temel göstergeler ve gerçekler Şüpheli Miklós Seszták (Macaristan eski Ulusal Kalkınma Bakanı, 2014–2018) Dokunulmazlık Eylül ayı sonunda milletvekili dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklandı Ele geçirilen miktar Toplam 19,5 milyon dolar değerinde nakit para Soruşturma nedeni «Volánbusz» devlet taşımacılık şirketinden rüşvet almak ve bütçeyi zarara uğratmak

Yolsuzluk şeması ve soruşturma versiyonu

Kolluk kuvvetlerinin soruşturma versiyonuna göre, Miklós Seszták, Viktor Orbán hükümeti döneminde (2015-2018 yılları arasında) görevini kötüye kullanarak «Volánbusz» devlet taşımacılık şirketinden rüşvet almakla şüpheleniliyor. Otobüsleri piyasa değerinin üzerinde yapay bir şekilde satın alarak devleti büyük miktarda maddi zarara uğratmakla suçlanıyor.

Eski bakanın kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kesin bir dille reddettiğini belirtmek gerekir. Avukatları ise arama sırasında bulunan paraların doğrudan Miklós Seszták'a ait olduğunun henüz hiçbir resmi belge veya kanıtla tam olarak ispatlanmadığını ifade ediyor. Şu anda bu ses getiren dava ile ilgili ek soruşturma işlemleri devam etmektedir.

Sizce, Avrupa ülkelerinde yolsuzlukla mücadele ve gizli fonların ortaya çıkarılmasında bu tür kararlı önlemler ne kadar etkili? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!