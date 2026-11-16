Michael Carrick Manchester United'dan sonra kariyerine nerede devam edecek?

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Michael Carrick Manchester United'dan sonra kariyerine nerede devam edecek?

Manchester Unitedkulübünü geçici olarak çalıştıran Michael Carrick resmen takımdan ayrıldı. Manchester ekibinin yönetimi, gelecekteki planlar doğrultusunda teknik direktörlük görevi için tercihini Arjantinli ünlü uzman Mauricio Pochettino lehine kullandı.

West Ham'ın ilgisi ve yeni seçenekler

Kısa bir süre sonra Michael Carrick'in ismi başka bir İngiliz kulübüyle anılmaya başlandı. İngilizlerin ünlü indykaila News gazetesinin haberine göre, adaylığı Premier League ve Championship'te mücadele eden West Ham kulübü tarafından ciddi şekilde değerlendiriliyor.

Edinilen bilgilere göre, Londra ekibinin yönetimi, mevcut teknik direktör Scott Parker'ın sonuçlarının beklentileri karşılamaması durumunda takımı hızla Michael Carrick'e emanet etme ihtimalini aktif olarak tartışıyor. Şu anda West Ham, Championship puan tablosunda 23 puan toplayarak dokuzuncu sırada yer alıyor.

Kulüp ve teknik direktör değişiklikleri

Detaylar ve istatistikler

Ayrılan teknik direktör

Michael Carrick (Manchester Unitedeski geçici teknik direktörü))

Yeni teknik direktör (MU)

Mauricio Pochettino (Arjantinli uzman)

İlgilenen kulüp

West Ham (Londra)

Kulübün mevcut durumu

Championship tablosunda 23 puanla 9. sıra

Carrick için yeni bir meydan okuma

Michael Carrick'in Manchester United'daki kısa süreli görevi, ona teknik direktör olarak büyük bir tecrübe kazandırdı. Eğer West Ham ile anlaşma sağlanırsa, teknik direktörlük kariyerinde yeni ve sorumluluk gerektiren bir döneme başlayacak ve Londra ekibini üst lige taşımak için mücadele edecek.

Sizce Michael Carrick, West Ham'ı yöneterek takımı hedeflenen yüksek başarılara ulaştırabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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