Michael Carrick Manchester United'dan sonra kariyerine nerede devam edecek?

Manchester Unitedkulübünü geçici olarak çalıştıran Michael Carrick resmen takımdan ayrıldı. Manchester ekibinin yönetimi, gelecekteki planlar doğrultusunda teknik direktörlük görevi için tercihini Arjantinli ünlü uzman Mauricio Pochettino lehine kullandı.

West Ham'ın ilgisi ve yeni seçenekler

Kısa bir süre sonra Michael Carrick'in ismi başka bir İngiliz kulübüyle anılmaya başlandı. İngilizlerin ünlü indykaila News gazetesinin haberine göre, adaylığı Premier League ve Championship'te mücadele eden West Ham kulübü tarafından ciddi şekilde değerlendiriliyor.

Edinilen bilgilere göre, Londra ekibinin yönetimi, mevcut teknik direktör Scott Parker'ın sonuçlarının beklentileri karşılamaması durumunda takımı hızla Michael Carrick'e emanet etme ihtimalini aktif olarak tartışıyor. Şu anda West Ham, Championship puan tablosunda 23 puan toplayarak dokuzuncu sırada yer alıyor.