Çin’de İçinde Canlı Kurbağa Bulunan Çay Videosu Sosyal Medyayı Salladı

·166·Dünya
Çin’de İçinde Canlı Kurbağa Bulunan Çay Videosu Sosyal Medyayı Salladı

Sosyal medyada Çin’de çekildiği iddia edilen sıra dışı bir video yayılıyor. Görüntülerde, içinde çay bulunan bir bardakta canlı bir kurbağanın hareket ettiği ve bir kişinin içeceği pipetle içtiği görülüyor. Videonun gerçek bir alışkanlığı mı yansıttığı, yoksa yalnızca dikkat çekmek için mi hazırlandığı henüz bilinmiyor.

Kurbağa gerçekten çayın içinde

Videoda en çok tartışılan nokta, bardaktaki kurbağanın canlı halde hareket etmesi. Bu sırada kişi içeceği her zamanki gibi pipetle içmeye devam ediyor.

Görüntülerin yayılmasının ardından birçok kişi bunun gerçekten yaygınlaşmış bir alışkanlık mı, yoksa kurgulanmış bir video mu olduğunu sorguladı.

Bir gelenekle bağlantılı mı?

Bazı kaynaklar bu tür videoları Çin’in geleneksel tıbbı veya yerel geleneklerle ilişkilendirmeye çalışıyor. Ancak bu görüşü doğrulayan net bir bilgi sunulmadı.

Çin çay kültüründe kurbağa sembolüne rastlanıyor, ancak farklı bir biçimde.

• “Chachun” adı verilen, kurbağa şeklinde seramik heykelcikler bulunuyor;

• bunlar çay seremonilerinde süs eşyası veya geleneksel obje olarak kullanılıyor;

• bu, canlı kurbağanın çayın içine konulduğu anlamına gelmiyor.

Video gerçek mi?

Şu ana kadar bu görüntülerin nerede ve hangi koşullarda çekildiğine dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle “Çin’de canlı kurbağa koyarak çay içmek kitlesel bir trende dönüştü” iddiasını kesin bir gerçek olarak kabul etmek için henüz erken.

Sizce bu gerçek bir alışkanlık mı, yoksa daha fazla izlenme almak için hazırlanmış bir içerik mi? Fikrinizi yorumlarda yazın ve videoyu gören tanıdıklarınızla paylaşın.

ÇinChachun
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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