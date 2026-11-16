Sivilcesini sıkan genç kız hastanede ameliyat oldu

Rusya'nın Arhangelsk bölgesindeki Kotlas şehrinde yaşayan 28 yaşındaki bir genç kız, küçük bir sivilceyi sıkması sonucu ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaştı. Basit bir cilt problemiyle başlayan durum, ameliyat olmasına yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, Alina isimli genç kız alnında çıkan sivilceyi kendi başına sıktı. Ancak ertesi gün alnında şişlik oluştu. Birkaç gün içinde durumu ağırlaştı ve şişlik yüzünün diğer bölgelerine de yayıldı.

Bunun üzerine doktora başvurdu. Yapılan tıbbi muayeneler sonucunda alnında irin toplandığı tespit edildi. Uzmanlar cerrahi müdahale ile irini boşalttı ve antibiyotik tedavisi uyguladı. Genç kız hastaneye yatırıldı.

Konuyla ilgili haber, Rusya merkezli Shot Telegram kanalına dayandırılarak yerel basında yer aldı.

Sivilceyi sıkmak neden tehlikelidir?

Uzmanlar sivilceyi elle sıkmanın cilde zarar verdiğini ve bakterilerin daha derin katmanlara girmesine zemin hazırladığını belirtiyor. Bu durum, iltihaplanma ve enfeksiyon gelişimine yol açabilir.

Bu nedenle uzmanlar, sivilcelerin kendi başına sıkılmamasını, yüz cildine dokunmadan önce ellerin iyice yıkanmasını ve iltihaplanma arttığında doktora başvurulmasını tavsiye ediyor.

Uzmanlar, önemsiz gibi görünen cilt sorunlarına yanlış müdahale etmenin ciddi komplikasyonlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.