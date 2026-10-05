Genç erkekler «erkeksi görünüm» için kirpiklerini kesiyor

Dünya genelinde genç erkekler arasında sıra dışı bir güzellik trendi ortaya çıktı. Bazı gençler, dış görünüşlerini daha «erkeksi» göstermek amacıyla kirpiklerini kesmeye veya kısaltmaya çalışıyor.

Uzun kirpikler, uzun zamandır kadınlar arasında beğenilen dış özelliklerden biri olarak kabul edilir. Bunun sonucunda, yapay kirpik satışı ve uygulamasına odaklanan ayrı bir sektör bile oluşmuştur.

Ancak uzun kirpikler erkekler arasında her zaman aynı şekilde karşılanmıyor. Kendilerini «alfa» olarak adlandıran bazı gruplar, uzun kirpikleri kadınsı bir özellik olarak görüyor ve dış görünüşlerini daha erkeksi hale getirmek için onları kısaltıyor.

Geçen yıldan bu yana TikTok ve diğer sosyal ağlarda, genç erkeklerin berberlerde veya güzellik salonlarında kirpiklerini kestirdiğini gösteren videolar ortaya çıkmaya başladı. Birçok kişi bu trendin kısa sürede yok olacağını düşünse de, aksine farklı ülkelerde hızla yayılmaya başladı.

Bazıları bu eğilimi, dış görünüşü mümkün olduğunca iyileştirmeyi amaçlayan bir internet trendi olan «looksmaxxing» ile ilişkilendiriyor. Ancak kirpikleri kısaltmak sadece sıra dışı değil, aynı zamanda gözler için belirli riskler de taşıyabilir.

Kirpikler, gözleri tozdan, çeşitli küçük parçacıklardan, ölü deri hücrelerinden ve terden korur. Ayrıca ultraviyole ışınlarına karşı da belirli bir koruma sağlarlar. Bu nedenle kirpikleri çok kısa kesmek, gözleri dış etkenlere karşı savunmasız bırakabilir.

Bu durum enfeksiyon, kaşıntı ve sık sık rahatsızlık hissi gibi sorunların riskini artırır. Kirpikler zamanla tekrar uzar, ancak bu süreç birkaç ay sürebilir.

Trendin destekçileri, kirpikleri daha kalın veya uzun yapmak için değil, onları erkeksi olmayan bir özellik olarak gördükleri için kısaltıyorlar. Dış görünüşü belirli bir «erkeklik» standardına uydurma arzusu da bu eğilimin yayılmasında etkili oluyor.

Ayrıca, göze yakın bir bölgede keskin ve hızlı hareket eden metal aletler kullanmak başlı başına ciddi bir risk oluşturabilir. Kirpikleri kısaltma sürecindeki tek bir yanlış hareket, göze zarar verme ihtimalini doğurur.

İlginç olan şu ki, kirpikleri kısaltmayı erkeklikle ilişkilendirmenin bilimsel bir temeli yoktur. Kirpik uzunluğu büyük ölçüde genetik özelliklere bağlıdır ve uzun kirpikler hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebilir.

Dolayısıyla, uzun kirpikleri sadece kadınlara özgü bir özellik olarak kabul etmek bilimsel bir kural değil, toplumda oluşmuş kültürel bir görüştür.

Uzmanlar, kirpiklerin temel görevinin dış görünüş değil, gözleri korumak olduğunu vurguluyor. Bu nedenle, her türlü kozmetik trendde dış görünüşün yanı sıra sağlık risklerini de göz önünde bulundurmak önemlidir.