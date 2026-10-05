Genç erkekler «erkeksi görünüm» için kirpiklerini kesiyor

·104·Dünya
Genç erkekler «erkeksi görünüm» için kirpiklerini kesiyor

Dünya genelinde genç erkekler arasında sıra dışı bir güzellik trendi ortaya çıktı. Bazı gençler, dış görünüşlerini daha «erkeksi» göstermek amacıyla kirpiklerini kesmeye veya kısaltmaya çalışıyor.

Uzun kirpikler, uzun zamandır kadınlar arasında beğenilen dış özelliklerden biri olarak kabul edilir. Bunun sonucunda, yapay kirpik satışı ve uygulamasına odaklanan ayrı bir sektör bile oluşmuştur.

Ancak uzun kirpikler erkekler arasında her zaman aynı şekilde karşılanmıyor. Kendilerini «alfa» olarak adlandıran bazı gruplar, uzun kirpikleri kadınsı bir özellik olarak görüyor ve dış görünüşlerini daha erkeksi hale getirmek için onları kısaltıyor.

Geçen yıldan bu yana TikTok ve diğer sosyal ağlarda, genç erkeklerin berberlerde veya güzellik salonlarında kirpiklerini kestirdiğini gösteren videolar ortaya çıkmaya başladı. Birçok kişi bu trendin kısa sürede yok olacağını düşünse de, aksine farklı ülkelerde hızla yayılmaya başladı.

Bazıları bu eğilimi, dış görünüşü mümkün olduğunca iyileştirmeyi amaçlayan bir internet trendi olan «looksmaxxing» ile ilişkilendiriyor. Ancak kirpikleri kısaltmak sadece sıra dışı değil, aynı zamanda gözler için belirli riskler de taşıyabilir.

Kirpikler, gözleri tozdan, çeşitli küçük parçacıklardan, ölü deri hücrelerinden ve terden korur. Ayrıca ultraviyole ışınlarına karşı da belirli bir koruma sağlarlar. Bu nedenle kirpikleri çok kısa kesmek, gözleri dış etkenlere karşı savunmasız bırakabilir.

Bu durum enfeksiyon, kaşıntı ve sık sık rahatsızlık hissi gibi sorunların riskini artırır. Kirpikler zamanla tekrar uzar, ancak bu süreç birkaç ay sürebilir.

Trendin destekçileri, kirpikleri daha kalın veya uzun yapmak için değil, onları erkeksi olmayan bir özellik olarak gördükleri için kısaltıyorlar. Dış görünüşü belirli bir «erkeklik» standardına uydurma arzusu da bu eğilimin yayılmasında etkili oluyor.

Ayrıca, göze yakın bir bölgede keskin ve hızlı hareket eden metal aletler kullanmak başlı başına ciddi bir risk oluşturabilir. Kirpikleri kısaltma sürecindeki tek bir yanlış hareket, göze zarar verme ihtimalini doğurur.

İlginç olan şu ki, kirpikleri kısaltmayı erkeklikle ilişkilendirmenin bilimsel bir temeli yoktur. Kirpik uzunluğu büyük ölçüde genetik özelliklere bağlıdır ve uzun kirpikler hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebilir.

Dolayısıyla, uzun kirpikleri sadece kadınlara özgü bir özellik olarak kabul etmek bilimsel bir kural değil, toplumda oluşmuş kültürel bir görüştür.

Uzmanlar, kirpiklerin temel görevinin dış görünüş değil, gözleri korumak olduğunu vurguluyor. Bu nedenle, her türlü kozmetik trendde dış görünüşün yanı sıra sağlık risklerini de göz önünde bulundurmak önemlidir.

LooksmaxxingTikTokGüzellik TrendleriKirpiklerSağlık
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

91 yaşındaki kadın ambulansı bekletip takma kirpiklerini taktı91 yaşındaki kadın ambulansı bekletip takma kirpiklerini taktı23 Nisan 14:22Güney Kore'de 3,5 metrelik köpek balığı kanaldan çıkamadı (video)Güney Kore'de 3,5 metrelik köpek balığı kanaldan çıkamadı (video)Bugün 11:01Bolivya'da bir asır sonra yeni bir yaban kedisi türü keşfedildiBolivya'da bir asır sonra yeni bir yaban kedisi türü keşfedildiBugün 11:00Moskova havalimanındaki bir tuvalette yeni doğmuş bebek ve bir kadının cesedi bulunduMoskova havalimanındaki bir tuvalette yeni doğmuş bebek ve bir kadının cesedi bulunduBugün 10:29Dünyanın en kurak çöllerinden biri beklenmedik bir şekilde çiçeklerle kaplandıDünyanın en kurak çöllerinden biri beklenmedik bir şekilde çiçeklerle kaplandıBugün 10:21Beyaz Saray'daki akşam yemeği ve gizemli son: Shivon Zilis, Elon Musk ile ayrıldığını duyurduBeyaz Saray'daki akşam yemeği ve gizemli son: Shivon Zilis, Elon Musk ile ayrıldığını duyurduBugün 09:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba