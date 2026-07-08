20,5 santimetrelik kirpikler: Doktorlar açıklama bulamıyor

Çinli Yu Jianxia, yaklaşık on yıldır dünyanın en uzun doğal kirpiklerine sahip kişi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş durumda. En ilginç olanı ise kirpiklerinin hala uzamaya devam etmesi. Doktorlar bu duruma henüz kesin bir bilimsel açıklama getiremedi.

Yu Jianxia'nın ismi ilk kez 28 Haziran 2016'da Guinness Rekorlar Kitabı'na kaydedildi. O dönemde sol göz kapağındaki en uzun kirpiği 12,4 santimetreydi. 2021 yılında yapılan yeniden ölçümle rekor güncellendi ve kirpik uzunluğunun 20,5 santimetreye ulaştığı resmen tescillendi. Bu rakam günümüzde hala dünya rekoru olarak kabul ediliyor.

Kirpikleri hızla uzamaya başladığında kadın doktorlara başvurdu. Uzmanlar bu durumu hormonal değişiklikler, kalıtım veya hastalıklarla ilişkilendirmeye çalıştı ancak yapılan tetkikler herhangi bir neden ortaya koymadı. Ailesinde de benzer bir özelliğe sahip kimse bulunmadığı belirtiliyor.

Yu Jianxia ise kirpiklerinin sıra dışı uzamasını, dağlarda geçirdiği manevi yalnızlık döneminden sonra başlamasıyla ilişkilendiriyor. O, bunu bir kusur değil, kaderin bir lütfu olarak görüyor.

Rekortmen, uzun kirpiklerin günlük hayatını engellemediğini belirtiyor. Aksine, onlar sayesinde göz makyajı ürünlerini neredeyse hiç kullanmıyor. Yu

Jianxia, kendine has dış görünüşüyle gurur duyduğunu ve kirpiklerinin hala uzamaya devam ettiğini söyleyerek, dünya rekorunun tekrar kırılabileceğini göz ardı etmedi.