Kazakistan'da güzellik hizmetlerine ne kadar harcandı?

Kazakistan'da 2025 yılında güzellik sektörü hizmetlerinin hacmi 127,3 milyar tenge olarak gerçekleşti. Bu bilgi, ülkenin Ulusal İstatistik Bürosu basın servisi tarafından paylaşıldı.

En büyük pay kuaförlük hizmetlerine ait oldu. Geçen yıl bu hizmetlerin hacmi 67,5 milyar tengeye ulaşarak 2024'e kıyasla yüzde 5,3 arttı.

Manikür ve pedikür hizmetleri de dahil olmak üzere kozmetoloji hizmetlerinin hacmi 7,5 milyar tenge olarak gerçekleşti.

Ayrıca güzellik salonlarının diğer hizmetlerinin, özellikle insan saçına yönelik işlemlerin hacmi 52,3 milyar tengeye ulaştı.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre güzellik hizmetleri sektörü yalnızca şehirlerde değil, kırsal bölgelerde de gelişiyor.

Özellikle 2025 yılında köylerde kuaförlük hizmetlerinin hacmi 2024'e kıyasla yüzde 4,2 artarak 34,3 milyar tengeye ulaştı.

Bunun yanı sıra kırsal bölgelerde güzellik salonlarının diğer hizmetlerinin hacmi 1,9 milyar tenge, kozmetoloji hizmetlerinin hacmi ise 814,9 milyon tenge oldu.