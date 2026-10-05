Düğünde kameramanların gözünden kaçan en samimi anları köpek görüntüledi (video)

·95·Dünya
Düğünde kameramanların gözünden kaçan en samimi anları köpek görüntüledi (video)

ABD'deki bir düğün töreninde alışılmışın dışında bir "kameraman" ortaya çıktı. Gelin, beş yaşındaki Swize adındaki köpeğine bir GoPro kamerası takarak düğünü onun gözünden kaydetmeye karar verdi.

Beklenmedik bir şekilde, köpeğin kamerasıyla çekilen görüntüler, profesyonel kameramanların bile fark etmediği doğal ve samimi anları gözler önüne serdi.

Videodaki en etkileyici sahnelerden biri, Swize'ın gelinin 91 yaşındaki büyükannesinin yanına gittiği an oldu. Köpek, yaşlı kadınla yaklaşık 20 dakika vakit geçirdi.

Bu samimi etkileşim, düğün videosunun en sıcak ve unutulmaz bölümlerinden biri haline geldi.

Daha sonra internete yüklenen video kısa sürede yayıldı. Milyonlarca kez izlendikten sonra "Good Morning America" programında ve "People" dergisinde de yayınlandı.

Böylece düğüne sıradan bir misafir olarak gelen Swize, tesadüfen törenin en unutulmaz karelerini çeken bir "kameraman"a dönüştü.

SwizeGoProGood Morning AmericaPeopleDüğün
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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