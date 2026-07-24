Angelina Jolie'nin bir diğer kızı Brad Pitt'in soyadından vazgeçmek istiyor

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in 18 yaşındaki kızı Vivienne soyadını değiştirmek için mahkemeye başvurdu. People dergisinin haberine göre, çift soyadından babasının soyadını çıkararak sadece «Jolie» soyadını bırakmak istiyor.

Mahkeme belgelerinde bu kararın gerekçesi «kişisel» olarak belirtildi. Eğer başvuru onaylanırsa, Vivienne Brad Pitt soyadından vazgeçen ailedeki sıradaki çocuk olacak.

Vivienne mahkemeye başvurdu

People'ın haberine göre, Vivienne Jolie-Pitt soyadını resmi olarak değiştirmeyi talep ederek mahkemeye müracaat etti.

18 yaşındaki kız belgelerde soyadı değiştirme nedenini ayrıntılı olarak açıklamadı ve bunu yalnızca «kişisel» olarak belirtti.

Vivienne'in başvurusu henüz mahkeme tarafından değerlendirilmelidir. Bu nedenle soyadının resmi olarak değiştiği hakkında konuşmak için henüz erken.

O, ailedeki dördüncü çocuk olabilir

Kaynağa göre Vivienne, Brad Pitt'in soyadından vazgeçmeye karar veren dördüncü çocuktur.

2024 yılında Shiloh soyadını değiştirme sürecini başlattı. Haberde, Zahara ve Maddox'un da 2026 yılında benzer başvurularda bulunduğu, ancak bunlar hakkında henüz nihai bir karar çıkmadığı belirtiliyor.

Böylece, oyuncu ailesinde çocukların soyadı seçimi bir kez daha kamuoyunun dikkatini çekti. Ancak kararlarının arkasındaki kişisel durumlar açıklanmadı.

Jolie ve Pitt'in boşanması sekiz yıl sürdü

Brad Pitt ve Angelina Jolie 2014 yılında evlendi. Aradan iki yıl geçtikten sonra, 2016'da Jolie evliliğin feshedilmesi için mahkemeye başvurdu.

Boşanma süreçleri sekiz yıl sürdü ve ancak bundan sonra evlilik resmi olarak feshedildi.

Eski çiftin altı çocuğu var:

evlatlık edindikleri çocuklar — Maddox, Pax ve Zahara;

biyolojik çocukları — Shiloh ile ikizler Knox ve Vivienne.

Aile ilişkilerine dair birçok detay kitle iletişim araçlarında yer alsa da, çocukların kişisel kararlarının arkasındaki tüm durumlar kamuoyunca bilinmiyor.

Angelina Jolie de babasının soyadından vazgeçmişti

İlginç bir yönü, Angelina Jolie'nin kendisi de bir zamanlar babası — oyuncu Jon Voight'ın soyadını kullanmıştı.

Doğduğunda Angelina Jolie Voight adını almıştı, ancak 2002 yılında «Voight» soyadından resmi olarak vazgeçip ikinci adı olan «Jolie»yi soyadı olarak kullanmaya başladı.

Bu yüzden Vivienne'in kararı, annesinin hayatındaki benzer bir olayı da hatırlattı. Ancak her iki kararın nedenleri ayrı ve kişisel durumlara dayanıyor.

Mahkeme kararı bekleniyor

Şu ana kadar Vivienne'in başvurusuyla ilgili nihai bir mahkeme kararı açıklanmadı. Soyadı değiştirme süreci tamamlandıktan sonra resmi adının nasıl kaydedileceği netleşecek.

Sizce reşit olan bir çocuğun soyadını bağımsız olarak seçmesine ebeveynler nasıl yaklaşmalı? Düşüncelerinizi yorumlarda bırakın.