Jeff Bezos yaşlı bakım merkezinde çocuklar için ücretsiz anaokulu açtı

·2·Dünya
Jeff Bezos yaşlı bakım merkezinde çocuklar için ücretsiz anaokulu açtı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos tarafından kurulan Bezos Academy ağı, ABD'nin Arizona eyaletinde sıra dışı bir konuma sahip yeni bir okul öncesi eğitim merkezini hizmete açtı. Bezos Academy Glendale – Sahuaro Glenn anaokulu, Glendale şehrindeki yaşlılara yönelik Glencroft Center for Modern Aging kompleksinin içinde yer alıyor.

Kurum 3-5 yaş arası çocuklar için tasarlanmış olup eğitim Montessori ilkelerine dayanmaktadır. Merkez 100 çocuğa kadar kabul edebilmektedir. Eğitim ve gerekli hizmetler ailelere ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Anaokulunun yaşlı bakım merkezinde yer alması tesadüf değildir. Orada yaşayan yaşlılar, çocuklarla çeşitli etkinlik ve projelerde bir araya gelebilmektedir. Bu sayede iki nesil arasında düzenli iletişim ve deneyim paylaşımı sağlanması hedeflenmektedir.

Ücretsiz eğitim sadece en düşük gelirli ailelerle sınırlı değildir. 2026-27 eğitim yılında dört kişilik bir ailenin yıllık geliri 132 bin dolara kadar ise başvuru yapılabilmektedir. Ancak bu, kabulün otomatik olarak garanti edildiği anlamına gelmez. Adaylar arasında kura çekilir ve yer kalmaması durumunda bekleme listesi oluşturulur.

Bu, Bezos Academy'nin ilk ücretsiz anaokulu değil. Bezos tarafından kurulan kâr amacı gütmeyen ağ, ABD'nin birçok eyaletinde ücretsiz okul öncesi eğitim merkezleri açmıştır.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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