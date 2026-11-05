Hindistan'da yaşlılar için ücretli arkadaşlık ve sohbet hizmetleri yaygınlaşıyor

·1·Dünya
Hindistan'da yaşlılar için ücretli arkadaşlık ve sohbet hizmetleri yaygınlaşıyor

Hindistan'da yalnız yaşayan yaşlılar için ücretli arkadaşlık hizmetleri gelişmeye başladı. Artık yaşlı bireyler sohbet etmek, birlikte çay içmek, yürüyüşe çıkmak veya sinemaya gitmek için özel bir refakatçi kiralayabiliyor.

The Economic Times gazetesinin haberine göre, ülkede ailelerin küçülmesi ve gençlerin ebeveynlerinden uzakta yaşaması nedeniyle yalnız kalan yaşlıların sayısı artıyor. Bununla birlikte, onları desteklemeye yönelik sosyal hizmetler henüz yeterince gelişmiş değil.

Örneğin, Mumbai'de yalnız yaşayan yaşlı bir birey, bir saatlik arkadaşlık hizmeti için 2.500–4.000 rupi (yaklaşık 26–42 dolar) ödeyebiliyor. Bunun karşılığında refakatçi onunla sohbet ediyor, hikayelerini dinliyor, birlikte çay içiyor veya yürüyüş ve sinemaya gidiyor.

Ülkede bu tür hizmetleri sunan çeşitli projeler de ortaya çıkıyor. Bunlar arasında ElderAid Wellness şirketinin Care Friend hizmeti, yaşlılara sohbet, yürüyüş, sinema ve hobilerinde eşlik ediyor. Diğer projeler ise yaşlılar için buluşmalar, kurslar ve toplu etkinlikler düzenliyor.

Buna rağmen uzmanlar, bu alanı sürdürülebilir bir işe dönüştürmenin kolay olmadığını belirtiyor. Çünkü birçok yaşlı, yalnızlıktan kurtulmak için yabancı birine para ödeme konusunda tereddüt ediyor. Bazı aileler ise duygusal destekten ziyade tıbbi hizmetlere bütçe ayırmayı tercih ediyor.

BM tahminlerine göre, 2050 yılına kadar dünyada 60 yaş ve üzeri insan sayısı iki katına çıkarak 2,1 milyar kişiye ulaşacak. UNFPA tahminlerine göre, aynı dönemde Hindistan'daki yaşlı sayısı da 347 milyon kişiye ulaşabilir.

Bu durum, gelecekte yaşlı bireylerin sadece tıbbi değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik desteğe olan ihtiyacının da artacağını gösteriyor.

HindistanElderAid WellnessYaşlı Sosyal HizmetleriCare FriendSosyal Destek
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Hindistan'da heykelin yolunu açmak için elektrik kablolarını kestiler (video)Hindistan'da heykelin yolunu açmak için elektrik kablolarını kestiler (video)2 Ekim 16:58Hindistan'da sarhoş olup uyuyakalan maymunun videosu sosyal medyayı salladı!Hindistan'da sarhoş olup uyuyakalan maymunun videosu sosyal medyayı salladı!27 Eylül 08:25Hindistan'da sokak sanatçıları sıra dışı gösteriler sergiliyor (video)Hindistan'da sokak sanatçıları sıra dışı gösteriler sergiliyor (video)19 Eylül 22:38Direğe bağlandı: Hindistan'da köylüler 5G hizmeti alamadıkları için operatör çalışanını rehin aldıDireğe bağlandı: Hindistan'da köylüler 5G hizmeti alamadıkları için operatör çalışanını rehin aldı14 Eylül 07:47Japonya'da saatliği 23 dolara büyükanne kiralamak mümkünJaponya'da saatliği 23 dolara büyükanne kiralamak mümkün22 Ekim 11:30Hindistan'da ağır yük taşımaya zorlanan fil ortalığı birbirine kattı: Altın heykel kırıldı (video)Hindistan'da ağır yük taşımaya zorlanan fil ortalığı birbirine kattı: Altın heykel kırıldı (video)23 Ekim 08:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Kazlar neden gökyüzünde V şeklinde uçar? Bunun ardındaki sır nedir?
Kazlar neden gökyüzünde V şeklinde uçar? Bunun ardındaki sır nedir?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu