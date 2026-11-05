Hindistan'da yaşlılar için ücretli arkadaşlık ve sohbet hizmetleri yaygınlaşıyor

Hindistan'da yalnız yaşayan yaşlılar için ücretli arkadaşlık hizmetleri gelişmeye başladı. Artık yaşlı bireyler sohbet etmek, birlikte çay içmek, yürüyüşe çıkmak veya sinemaya gitmek için özel bir refakatçi kiralayabiliyor.

The Economic Times gazetesinin haberine göre, ülkede ailelerin küçülmesi ve gençlerin ebeveynlerinden uzakta yaşaması nedeniyle yalnız kalan yaşlıların sayısı artıyor. Bununla birlikte, onları desteklemeye yönelik sosyal hizmetler henüz yeterince gelişmiş değil.

Örneğin, Mumbai'de yalnız yaşayan yaşlı bir birey, bir saatlik arkadaşlık hizmeti için 2.500–4.000 rupi (yaklaşık 26–42 dolar) ödeyebiliyor. Bunun karşılığında refakatçi onunla sohbet ediyor, hikayelerini dinliyor, birlikte çay içiyor veya yürüyüş ve sinemaya gidiyor.

Ülkede bu tür hizmetleri sunan çeşitli projeler de ortaya çıkıyor. Bunlar arasında ElderAid Wellness şirketinin Care Friend hizmeti, yaşlılara sohbet, yürüyüş, sinema ve hobilerinde eşlik ediyor. Diğer projeler ise yaşlılar için buluşmalar, kurslar ve toplu etkinlikler düzenliyor.

Buna rağmen uzmanlar, bu alanı sürdürülebilir bir işe dönüştürmenin kolay olmadığını belirtiyor. Çünkü birçok yaşlı, yalnızlıktan kurtulmak için yabancı birine para ödeme konusunda tereddüt ediyor. Bazı aileler ise duygusal destekten ziyade tıbbi hizmetlere bütçe ayırmayı tercih ediyor.

BM tahminlerine göre, 2050 yılına kadar dünyada 60 yaş ve üzeri insan sayısı iki katına çıkarak 2,1 milyar kişiye ulaşacak. UNFPA tahminlerine göre, aynı dönemde Hindistan'daki yaşlı sayısı da 347 milyon kişiye ulaşabilir.

Bu durum, gelecekte yaşlı bireylerin sadece tıbbi değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik desteğe olan ihtiyacının da artacağını gösteriyor.