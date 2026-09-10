Sekizgende ateşli bir gece: Noche UFC turnuvasının tam kartı ve ana maçı belli oldu

Dünya karma dövüş sanatları (MMA) tutkunlarını unutulmaz ve ateşli bir dövüş gecesi daha bekliyor. 12 Eylül'ü 13 Eylül'e bağlayan gece, ABD'nin Arizona eyaletinin Glendale şehrinde, Meksika Bağımsızlık Günü onuruna düzenlenen geleneksel ve prestijli Noche UFC turnuvası gerçekleşecek. Bu büyük spor şöleninin programında eski UFC şampiyonlarının dönüşü, ağır sıklet devlerinin mücadelesi ve oktagon emektarlarının dövüşleri yer alıyor. Ancak müsabaka öncesinde yaşanan beklenmedik bir sakatlık nedeniyle ana karşılaşmada köklü bir değişiklik yapıldı ve kart yeniden şekillendirildi. Peki, ana maçta Jean Silva'nın rakibi kim olacak, eski şampiyonlar Brandon Moreno ve Alexa Grasso hangi rakiplere karşı oktagona çıkacak ve "Kung Fu Kralı" Muslim Salikhov'un rakibi kim? Yazının sonunda ise ana entrika olan Noche UFC turnuvasının tüm resmi maçları, sıralama adayları ve tam dövüş kartı hakkındaki detayları ilginize sunuyoruz.

Ana maçta beklenmedik değişiklik ve yeni rakip

Turnuvanın ana karşılaşması öncesinde planlar değişti:

Yair Rodriguez'in sakatlığı: İlk anlaşmaya göre, turnuvanın ana maçında tüy sıkletin Brezilyalı yıldızı Jean Silva (sıralamada 6. sırada) UFC geçici şampiyonu Yair Rodriguez ile karşılaşmalıydı; ancak Rodriguez beklenmedik bir sakatlık nedeniyle dövüşten çekilmek zorunda kaldı;

Jose Delgado için büyük fırsat: Müsabaka organizatörleri hızla Silva'ya yeni bir rakip buldular; artık gecenin ana maçında ona klasmanın 15. sırasındaki tehlikeli temsilcisi, Amerikalı Jose Delgado rakip olacak;

Sıralama hırsları: 6. sıradaki Silva için bu maç ilk beşin kapısını aralama imkanı sunarken, Delgado için kariyerindeki en büyük sıçramayı yapması adına altın bir fırsat niteliğinde.

"Noche UFC her zaman şiddetli bir mücadele, milli gurur ve yüksek adrenalin demektir. Kadrodaki değişikliklere rağmen hayranları korkunç nakavtlar bekliyor," diyor MMA yorumcuları.

Eski şampiyonların dönüşü ve devlerin savaşı

Gecenin ana kartında dünyaca ünlü yıldızların kıyasıya dövüşleri yer alıyor:

Brandon Moreno sınavı: Hayranların favori dövüşçüsü, eski UFC sinek sıklet şampiyonu Brandon Moreno (No. 8), organizasyona tekrar aday olarak dönmek için Joseph Morales ile karşı karşıya gelecek;

Alexa Grasso'nun zorlu düellosu: Kadınlar klasmanının eski sahibi, Meksikalı Alexa Grasso (No. 3), Fransa'nın 2 numaralı güçlü temsilcisi Manon Fiorot ile şampiyonluk yolundaki belirleyici maçta güçlerini sınayacak;

Ağır sıkletlerin çarpışması: Ağır sıklette eski geçici kemer adayı Curtis Blaydes (No. 6), sert yumruklarıyla bilinen Waldo Cortes-Acosta (No. 5) ile prensip meselesi olan bir mücadelede oktagona çıkacak;

Prelimlerdeki efsane: Hayranların yakından tanıdığı velter sıklet ustası, Rus emektar Muslim Salikhov, Şilili nakavtçı Ignacio Bahamondes'e karşı dövüşecek.

Noche UFC turnuvasının tam resmi dövüş kartı

Glendale'de gerçekleşecek şovun tüm maçları şu sırayla onaylandı:

Ana Kart (Main Card):

Tüy sıklet: Jean Silva (No. 6) – Jose Delgado (No. 15)

Sinek sıklet: Brandon Moreno (No. 8) – Joseph Morales

Tüy sıklet: Tommy McMillen – Marwan Rachid

Kadınlar sinek sıklet: Manon Fiorot (No. 2) – Alexa Grasso (No. 3)

Ağır sıklet: Waldo Cortes-Acosta (No. 5) – Curtis Blaydes (No. 6)

Sinek sıklet: David Martinez (No. 8) – Dan Ige

Prelim Kart (Preliminary Card):

Sinek sıklet: Tim Elliott (No. 12) – Edgar Chairez (No. 15)

Velter sıklet: Ignacio Bahamondes – Muslim Salikhov

Orta sıklet: Yousri Belgaroui – Jordan Santos

Hafif sıklet: Drakkar Klose – Thomas Ghent

Hafif sıklet: Rafa Garcia – Jun Zhu

Tüy sıklet: Sean King – Jesse Rosas

Kadınlar sinek sıklet: JJ Aldrich (No. 15) – Regina Tarin

Hayranları bekleyen sansasyonel entrika

Dövüş tutkunlarının çoğunu ilgilendiren en önemli konu, tüy sıkletin liderlerinden biri olan Jean Silva'nın rakibinin aniden değiştiği bu karmaşık durumda nasıl bir performans sergileyeceği ve eski şampiyonlar Brandon Moreno ile Alexa Grasso'nun şampiyonluk hırslarını geri kazanıp kazanamayacaklarıdır. En önemli sonuç şudur ki, Noche UFC kartı tamamen kıyasıya bir rekabet üzerine kurulmuştur: 15. sıradaki Jose Delgado için bu kariyerindeki en büyük basamak olurken, Jean Silva galip gelmesi durumunda doğrudan klasman ilk 3'ü için aday haline gelecektir. Aynı zamanda, Alexa Grasso ve Manon Fiorot maçının galibi, kadınlar sinek sıkletinde bir sonraki kemer maçının bir numaralı adayını belirleyerek turnuvanın önemini ikiye katlayacaktır.

Sizce ana maçta Jean Silva, beklenmedik rakibi Jose Delgado'yu erken pes ettirebilecek mi yoksa turnuvada büyük bir sansasyon mu yaşanacak? Brandon Moreno ve Muslim Salikhov bu kez hayranlarını parlak bir galibiyetle sevindirebilecek mi? Tahminlerinizi yorumlarda paylaşın ve MMA dünyasındaki bu şiddetli dövüş gecesinin detaylarını yakınlarınızla ve spor tutkunlarıyla paylaşın!