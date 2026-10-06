Los Angeles'ta şok gözaltı: ABD'de Çin adına casusluk yapan kadın yakalandı

·12·Dünya
Los Angeles'ta şok gözaltı: ABD'de Çin adına casusluk yapan kadın yakalandı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), uluslararası düzeyde büyük siyasi yankı uyandıran özel bir operasyon gerçekleştirdi. Saygın Bloomberg haber ajansının aktardığına göre, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te'nin oğlunu gizlice takip eden 34 yaşındaki Wang-in Zhang gözaltına alındı.

Şahıs, ABD yasalarına aykırı olarak yabancı bir ajan olarak kayıt yaptırmadan Çin istihbarat servislerinin talimatlarını yerine getirmekle suçlanıyor.

Hedefte devlet başkanının oğlu: Casusluk nasıl gerçekleştirildi?

Soruşturma belgelerine göre, Wang-in Zhang'ın ana hedefi Tayvan liderinin oğlu Lai Ting-yu idi:

  • Şantaj malzemesi toplama: Şüpheli, Lai Ting-yu'nun özel hayatı ve günlük hareketleri hakkında bilgi toplamakla görevlendirilmişti;

  • Gözetleme yöntemleri: Kadın, onu gizlice fotoğraflayıp videoya almış, kullandığı araçların plaka numaralarını, buluşma yerlerini ve bağlantılarını titizlikle kaydetmişti;

  • Bilgi aktarımı: Toplanan tüm şantaj malzemeleri ve analiz raporları düzenli olarak Çin'deki küratörlere iletiliyordu.

FBI yetkilileri, ajanın deşifre olmamak için kılık değiştirme ve çeşitli karmaşık gizlilik yöntemlerini aktif olarak kullandığını belirtti. Şu anda Los Angeles'ta gözaltında tutuluyor ve mahkeme sürecini bekliyor.

Jeopolitik baskı: F-16 savaş uçakları ve gerilim ortamı

Bu casusluk skandalı, Pekin ile Taipei arasındaki ilişkilerin aşırı gerildiği ve ABD ile çatışmanın arttığı kritik bir döneme denk geldi:

  • Askeri faktör: Olay, ABD'nin Tayvan'a yeni nesil F-16 savaş uçaklarının teslimatı konusunda somut adımlar attığı bir dönemde gerçekleşti;

  • Baskı aracı: Analistlere göre, Tayvan devlet başkanının yakın aile üyelerine yönelik bu tür gizli operasyonlar, üst düzey siyasi liderliğe psikolojik ve bilgi bazlı baskı uygulamak amacıyla gerçekleştirilmiş olabilir.

ABD ve Çin istihbarat servisleri arasındaki bu çatışma, Pasifik bölgesindeki güvenlik sorunlarını bir kez daha uluslararası gündemin merkezine taşıdı.

FBILai Ching-teWang-in ZhangTayvan Devlet Başkanı'nın OğluCasusluk
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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