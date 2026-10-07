ABD'de idamdan kurtulan mahkum bilincine kavuştu ve konuştu

·0·Dünya
ABD'de idamdan kurtulan mahkum bilincine kavuştu ve konuştu

ABD'nin Tennessee eyaletinde idam cezasına çarptırılan Christa Pike, başarısız bir infaz girişiminin ardından bilincine kavuştu ve konuşmaya başladı. Bu durum avukatları tarafından açıklandı.

50 yaşındaki Pike, 30 Eylül'de zehirli iğne yoluyla idam edilecekti. İki doz ilaç verilmesine rağmen infaz gerçekleşmedi ve mahkum hastaneye kaldırıldı.

Pike şu anda hastanede tıbbi bakım alıyor. Avukatlarının son açıklamasına göre bilinci yerinde ve konuşabiliyor, ancak tamamen iyileşmesinin ne kadar süreceği henüz bilinmiyor.

Bu olay, ABD'deki idam cezası uygulamasıyla ilgili ciddi soruları gündeme getirdi. Uzmanlar, Pike'ın durumunu zehirli iğne uygulamasından sonra bir mahkumun hayatta kalması açısından emsalsiz bir vaka olarak değerlendiriyor.

Olayın ardından Tennessee Valisi Bill Lee, eyalette 2026 sonuna kadar planlanan diğer infazları durdurdu ve olayın bağımsız bir şekilde soruşturulması talimatını verdi. Ayrıca Tennessee Ceza İnfaz Kurumu Başkanı Frank Strada istifa ettiğini açıkladı.

Christa Pike, 1995 yılında 19 yaşındaki sınıf arkadaşını öldürmekten suçlu bulunmuş ve idama mahkûm edilmişti. Avukatları, cezasının yeniden gözden geçirilmesi için yıllardır çeşitli temyiz başvurularında bulunuyordu.

Şu anda Pike'ın gelecekte tekrar idam edilip edilmeyeceği konusu belirsizliğini koruyor. Avukatları ise olayla ilgili delillerin korunmasını ve davanın yeniden incelenmesini talep ediyor.

Christa PikeTennessee Valisi Bill LeeTennessee Ceza İnfaz Kurumuİdam CezasıABD
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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