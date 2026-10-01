İdam iğnesinden sonra hayatta kalan Christa Pike: ABD'de infaz durduruldu

·8·Dünya
İdam iğnesinden sonra hayatta kalan Christa Pike: ABD'de infaz durduruldu

ABD'nin Tennessee eyaletindeki yüksek güvenlikli hapishanelerden birinde nadir görülen olağanüstü bir olay yaşandı. İdam cezasına çarptırılan 50 yaşındaki mahkûm Christa Pike'ın infaz süreci beklenmedik bir şekilde durduruldu.

Mahkûma ölümcül ilacın iki doz üst üste verilmesine rağmen, iğne beklenen biyolojik sonucu vermedi ve mahkûm hayatta kaldı.

İnfaz odasından hastaneye acil tahliye

İnfaz sırasında ilacın etkili olmaması ve mahkûmun durumunun ağırlaşması nedeniyle sürece derhal son verilmesi gerekti:

  • Acil müdahale: Hapishane sağlık personeli ve gardiyanlar derhal acil tıp ekibini çağırdı;

  • Hastaneye yatış: Mahkûm kadın, hapishane binasından ambulansla acilen yakındaki bir hastaneye sevk edildi ve doktor gözetimine alındı;

  • İnfaz ertelendi: Meydana gelen tıbbi ve teknik aksaklıklar nedeniyle yetkililer, infazı 2026 yılının sonuna kadar erteleme kararı aldı.

Sistemdeki yeni sorun ve hukuki tartışmalar

Bu başarısız girişim, ABD ceza infaz sisteminde kullanılan ölümcül iğnelerin kalitesi, güvenliği ve insani ilkelere uygunluğu konusundaki tartışmaları daha da alevlendirdi.

İğne ile infaz protokollerinde bu tür aksaklıkların ve tıbbi hataların yaşanması, insan hakları savunucuları ve avukatlar tarafından mahkûma 'insanlık dışı ve zalimce işkence' olarak değerlendiriliyor. Şu anda yerel adli ve infaz kurumları, zehirli ilacın neden etkili olmadığı ve bu duruma neyin sebep olduğu konusunda resmi bir soruşturma yürütüyor.

Christa PikeTennessee Eyaletiİdam İğnesiİnfaz SistemiABD Hukuku
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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