FIFA'nın 2026 Dünya Kupası'nda Kongo DC'nin usulsüz kaleci oynatmasına göz yumduğu ortaya çıktı

·3·Spor
FIFA'nın 2026 Dünya Kupası'nda Kongo DC'nin usulsüz kaleci oynatmasına göz yumduğu ortaya çıktı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), dünya kupası tarihindeki en büyük hukuki skandallardan birinin merkezinde yer aldı. Saygın The New York Times gazetesinin araştırmasına göre, kurum yönetimi ve hukukçuları, Kongo Demokratik Cumhuriyeti milli takım kalecisi Lionel Mpasi-Nzo eleme ve final maçlarında usulsüz bir şekilde forma giydiğini bilmelerine rağmen buna göz yumdu.

Normal şartlarda milli takımda oynama hakkı bulunmayan bir futbolcunun sahaya çıkması durumunda, kurallar gereği takıma doğrudan hükmen mağlubiyet verilir. Ancak FIFA, Kongo'ya karşı herhangi bir yaptırım uygulamadı.

Belgelerdeki sahtecilik ve reddedilen Nijerya şikayeti

Fransa'da doğan, Fransa genç liglerinde top koşturan ve şu anda Ligue 1'de Le Havre forması giyen Mpasi-Nzo ile ilgili sorun, spor vatandaşlığını değiştirme süreciyle ilgili:

  • Vatandaşlık süreci tamamlanmadı: Mpasi-Nzo, Fransa'dan spor vatandaşlığını Kongo DC'ye geçirmek için gereken resmi süreçleri tamamlamadı ve gerekli izinlere sahip değildi;

  • Nijerya'nın şikayeti işleme alınmadı: Afrika elemelerinde Nijerya, Kongo DC'ye yenildikten sonra bu kalecinin usulsüz oynadığına dair FIFA'ya resmi şikayette bulunmuştu. Ancak uluslararası kuruluş, Nijerya'nın yasal başvurusunu 'usul hatası' bahanesiyle reddetti;

  • FIFA ve Infantino'nun reddi: Söz konusu araştırmaya yanıt olarak kurum, komitelerinin tamamen özerk olduğunu ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun karar alma sürecine asla müdahale etmediğini vurguladı.

Jamaika ile final ve Dünya Kupası bileti

FIFA'nın bu eylemsizliği sonucunda usulsüz kaleci, kıtalararası play-off finalinde de sahaya çıktı:

  • Jamaika'nın acı mağlubiyeti: Kıtalararası play-off'un belirleyici maçında Kongo DC, Jamaika'yı uzatmalarda 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası biletini kaptı. İç belgeler bu maçta da Mpasi-Nzo'nun oynama hakkı olmadığını gösterse de yine hiçbir işlem yapılmadı;

  • Hükmen mağlubiyet neden verilmedi: Kurallar tam uygulansaydı, Kongo DC elemelerde turnuvadan ihraç edilmeli ve Jamaika veya Nijerya Dünya Kupası'na gitmeliydi.

Dünya Kupası: Özbekistan ile karşılaşma ve Shomurodov'un süper golü

Dünya Kupası final aşamasına giden Kongo Demokratik Cumhuriyeti, turnuva boyunca Özbekistan milli takımı ile aynı grupta yer aldı:

  • 3. turdaki karşılaşma: Grup aşamasının 3. turunda Kongolular, Özbekistan'ı 3-1 mağlup etti;

  • Shomurodov'un attığı süper gol: O maçta tam da skandalların merkezindeki Lionel Mpasi-Nzo Kongo kalesini koruyordu ve Eldor Shomurodov tarafından atılan harika süper golü kalesinde görmüştü;

  • Play-off ve İngiltere engeli: Bu galibiyet Kongo DC'ye grupta 3. sırayı alarak son 16 turuna çıkma imkanı verdi. Ancak play-off aşamasında İngiltere'ye 2-1 yenilerek turnuvaya veda ettiler.

The New York Times tarafından yayınlanan bu kanıtlar, FIFA'nın adalet ve eşitlik ilkelerine ciddi gölge düşürüyor ve dünya futbol yönetiminden resmi ve şeffaf bir açıklama talep ediyor.

FIFAKongo Demokratik CumhuriyetiLionel Mpasi-NzoThe New York TimesDünya Kupası
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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