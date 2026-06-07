Ebola vakalarına yakalananların sayısı 488'e yükseldi

·92·Dünya
Ebola vakalarına yakalananların sayısı 488'e yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsüyle ilgili durum ağırlığını koruyor. Ülke Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, laboratuvarlarda teyit edilen ölüm vakalarının sayısı 86'ya ulaştı.

Son 24 saatte hastalık nedeniyle 6 kişi daha hayatını kaybetti. Ebola'ya yakalananların sayısının ise 488'e ulaştığı kaydediliyor.

Yetkililer, virüsün yayılmasını sınırlamak için Ituri eyaletindeki tıbbi izolasyon tesislerinin kapasitesini genişletiyor. Bölgeye ek sağlık personeli ve kişisel koruyucu ekipmanlar gönderiliyor.

KDC ve Uganda hükümetleri 15 Mayıs'ta Ebola salgınının başladığını resmen duyurmuştu. Uzmanlar, mevcut yükselişi virüs tarihindeki en tehlikeli salgınlardan biri olarak değerlendiriyor.

EbolaKongo Demokratik CumhuriyetiIturiUganda
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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