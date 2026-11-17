Çin'in Guizhou eyaletinde iki çocuğun 32 katlı bir apartmanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan yürüdüğü anlar internette hızla yayıldı. Görüntüler sosyal medya kullanıcılarını endişelendirdi.

Videoda çocukların yüksek binanın çatı kenarında rahatça hareket ettiği ve çevrelerinde düşmeye karşı koruyucu hiçbir önlem olmadığı görülüyor. En endişe verici olanı ise, hayatlarını ciddi şekilde tehlikeye atabilecek bu yerde uzun süre kalmış olmalarıdır.

Edinilen bilgilere göre çocuklar çatıda yaklaşık 20 dakika vakit geçirdi. Daha sonra kimsenin yardımı olmadan aşağı inerek asansörle binanın zemin katına ulaştılar.

Neyse ki olayda kimse zarar görmedi. Yine de yaşananlar, çocukların yüksek binaların çatılarına kontrolsüz bir şekilde çıkmasının ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.