«Bunu daha önce de söylemiştim»: Cannavaro Özbekistan’ın hangi sorununa dikkat çekti?

Özbekistan millî takımının tarihindeki ilk Dünya Kupası, beklenenden çok daha ağır geçti. Üç maç, üç mağlubiyet ve yenilen 11 gol — Fabio Cannavaro bu sonuçları tesadüf olarak değil, önceden görülen bir sorunun sonucu olarak değerlendirdi.

İtalyan teknik adama göre Dünya Kupası, Özbek futbolcuların karşılaştığı temel farkı açıkça ortaya koydu: Üst düzeyde yalnızca teknik ve taktik yeterli değil; maç boyunca yüksek tempoda oynamak gerekiyor.

Tarihî ilk maç ağır rakamlarla sona erdi

Özbekistan millî takımı, 2026 Dünya Kupası K Grubu’nda Kolombiya, Portekiz ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile karşılaştı.

Takımımızın grup aşamasındaki sonuçları:

— Özbekistan — Kolombiya — 1:3;

— Portekiz — Özbekistan — 5:0;

— Kongo DC — Özbekistan — 3:1.

Böylece millî takım üç maçta iki gol atıp kalesinde 11 gol gördü ve puan toplayamadı. Kolombiya karşısında Abbosbek Fayzullayev Özbekistan’ın Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atarken, Kongo DC karşılaşmasında ise Eldor Şomurodov skoru açtı. Ancak her iki maçta da rakipler daha sonra üstünlüğü ele geçirdi.

Özellikle Portekiz karşısında alınan 0:5’lik mağlubiyet, takımlar arasındaki tempo, karar verme hızı ve bireysel beceri farkını açıkça gösterdi.

Cannavaro: «Bunu daha önce de söylemiştim»

Fabio Cannavaro, turnuva sonrasındaki açıklamalarında mevcut sorunların kendisi için yeni olmadığını vurguladı.

«Sekiz veya dokuz ay geriye dönüp baktığımızda, o dönemde de takımın sorunları ve futbolcularımızın seviyesi hakkında konuşmuştum. Görüşmelerimizin merkezinde her zaman oyun yoğunluğu vardı — futbolcuların yüksek tempoda hareket etmesi gerektiğini defalarca vurguladık».

Teknik direktör, Dünya Kupası maçlarının alışılmış uluslararası karşılaşmalardan bile daha yüksek tempoda oynanmasını bekliyordu. Ona göre bazıları Özbekistan’ın Dünya Kupası’nda bu kadar ciddi zorluklarla karşılaşmayacağına inanmıştı, ancak teknik ekip tehlikeyi önceden görmüştü.

«Dünya Kupası’nda oyun temposunun çok yüksek olacağını iyi biliyordum. Belki de çoğu kişi turnuvada bu tür zorluklarla karşılaşmayacağımızı düşünmüş olabilir. Ancak ben daha önceden bu konuda uyarıda bulunmuştum».

Cannavaro, turnuva başlamadan önce de futbolcuların fiziksel durumuna ve yüksek yoğunlukta hareket edebilme kapasitesine özel önem verdi. Mayıs ayındaki basın toplantısında takımın fiziksel hazırlığını geliştirmeyi temel görevlerden biri olarak gördüğünü söylemişti.

Kanada karşısındaki hazırlık maçının ardından da teknik direktör, uluslararası futbol ile Asya futbolu arasındaki temel farklardan birinin yoğunluk olduğunu açıkça vurguladı.

Sorun yalnızca fiziksel hazırlık değil

Yüksek yoğunluk, futbolcuların sadece daha fazla koşması anlamına gelmiyor. Aynı anda birden fazla görevi yerine getirmek anlamına geliyor:

— top kaybedilir kaybedilmez pres başlatmak;

— savunmadan hücuma hızlı geçiş yapmak;

— rakip baskısı altında kısa sürede karar vermek;

— pozisyonu kaybetmeden yüksek miktarda hareket etmek;

— oyun temposunu 90 dakika boyunca korumak.

Dünya Kupası’nda Özbek futbolcular bazı bölümlerde rakipleriyle başa baş mücadele edebildi. Ancak oyun hızı arttığında hata sayısı yükseldi, hatlar arasındaki mesafe açıldı ve rakipler boş alanlardan etkili biçimde yararlandı.

Portekiz karşısındaki mağlubiyetin ardından Cannavaro sorumluluğu futbolculara yüklemedi. Aksine, 0:5’lik sonucu kendi teknik direktörlük kararlarıyla ilişkilendirerek takımın bu deneyimden ders çıkarması gerektiğini söyledi.

Bu mağlubiyetler neyi değiştirmeli?

Özbekistan’ın ilk Dünya Kupası, sonuç açısından başarısız geçti. Bunu üç mağlubiyet ve gruptaki son sıra açıkça gösteriyor. Ancak turnuva, millî futbolun hangi yönlerinin uluslararası düzeyin gerekliliklerini henüz karşılamadığını da ortaya koydu.

Cannavaro’nun açıklamalarından çıkarılabilecek temel sonuç şu: Sorun yalnızca millî takım kampı döneminde çözülemez. Futbolcular kulüplerinde de sürekli olarak yüksek tempoda, güçlü rekabet ve yoğun baskı altında oynamalı.

Bu da gelecek dönemde şunları gerektiriyor:

— yerel ligde oyun temposunun artırılmasını;

— futbolcuların fiziksel hazırlık sisteminin güçlendirilmesini;

— genç futbolunda hızlı karar verme becerisinin geliştirilmesini;

— güçlü liglerde oynayan futbolcuların sayısının artırılmasını.

Özbekistan millî takımı Dünya Kupası’na katılma hayalini gerçekleştirdi, ancak turnuvanın kendisi yeni bir gerçeği gösterdi: Turnuvaya ulaşmak ile orada rekabetçi olmak iki farklı aşama.

Artık asıl soru mağlubiyetlerin sorumluluğunu kimin üstleneceği değil. Önemli olan, Cannavaro’nun önceden dile getirdiği sorunlarla ilgili sistematik değişikliklerin başlayıp başlamayacağı veya bu derslerin bir sonraki büyük turnuvaya kadar yeniden unutulup unutulmayacağı.

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