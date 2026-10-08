İki yaşındaki kız çocuğu 250'den fazla mıknatıslı top yuttu

Rusya'nın Moskova şehrinde iki yaşındaki bir kız çocuğu, aynı anda 250'den fazla mıknatıslı top yuttu. Morozov Çocuk Hastanesi doktorları, mıknatısları başarılı bir operasyonla çıkardı. Konuyla ilgili haberi Fontanka duyurdu.

Ebeveynlerinin, şiddetli öksürük şikayetiyle kızlarını hastaneye getirdiği belirtildi. Yapılan muayene ve röntgen incelemeleri sonucunda, çocuğun midesinde çok sayıda yabancı cisim olduğu tespit edildi. Çocuğun mıknatıslı topları yuttuğu anlaşıldı.

Doktorlar, bu tür mıknatısların çocuk vücudu için ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Mıknatıslar mideden bağırsağa geçerek bağırsak duvarları üzerinden birbirini çekebilir. Bu durum bağırsak duvarlarının zedelenmesine, delinmesine ve ağır iltihaplanmalara yol açabilir. Bu nedenle doktorlar acil müdahaleye başladı.

Cerrahlar ilk olarak küçük kesilerden yerleştirilen bir kamera yardımıyla kızın bağırsaklarını inceledi. Bağırsaklarda bir hasar olmadığından emin olunduktan sonra, özel endoskopik aletler kullanılarak yemek borusu yoluyla midedeki tüm mıknatıslar çıkarıldı.

Operasyon başarılı geçti. Kızın sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa süre içinde taburcu edilmesinin beklendiği bildirildi.