St. Petersburg'da bavul içinde Özbekistanlı bir kadının cesedi bulundu: Oğlu cinayet şüphelisi

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bir bavulun içinde Özbekistan doğumlu bir kadının cesedi bulundu. Cinayetle ilgili olarak 15 yaşındaki oğlu şüpheli olarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili haber Rus basınında yer aldı.

38 yaşındaki kadının St. Petersburg'da temizlikçi olarak çalıştığı öğrenildi. En son 1 Kasım'da işe gittikten sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınları ona ulaşamayınca, kadının kız kardeşi 11 Kasım'da polise başvurdu.

RIA Novosti'nin haberine göre, kadının telefonu kapatılmamıştı ancak aramalara cevap vermiyordu. Buna rağmen, numarasından SMS mesajları gönderilmeye devam edildi. Yazışmalarda kadın nerede olduğuna veya kiminle olduğuna dair bir açıklama yapmadı.