St. Petersburg'da bavul içinde Özbekistanlı bir kadının cesedi bulundu: Oğlu cinayet şüphelisi
Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bir bavulun içinde Özbekistan doğumlu bir kadının cesedi bulundu. Cinayetle ilgili olarak 15 yaşındaki oğlu şüpheli olarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili haber Rus basınında yer aldı.
38 yaşındaki kadının St. Petersburg'da temizlikçi olarak çalıştığı öğrenildi. En son 1 Kasım'da işe gittikten sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınları ona ulaşamayınca, kadının kız kardeşi 11 Kasım'da polise başvurdu.
RIA Novosti'nin haberine göre, kadının telefonu kapatılmamıştı ancak aramalara cevap vermiyordu. Buna rağmen, numarasından SMS mesajları gönderilmeye devam edildi. Yazışmalarda kadın nerede olduğuna veya kiminle olduğuna dair bir açıklama yapmadı.
Kadın, kiralık bir dairede oğluyla birlikte yaşıyordu. Genç çocuk, annesinin adına okuluna giderek, hastalığı nedeniyle derslere katılamayacağını belirten bir not iletti.
Kolluk kuvvetlerinin verdiği bilgilere göre, 2 Kasım günü anne ile oğlu arasında bir tartışma yaşandı. Soruşturma dosyasına göre, genç çocuk bu tartışma sırasında annesini boğarak öldürdü, ardından cesedini bavula koyarak sakladı.
Kadının cesedi, St. Petersburg'un Pargolovo bölgesindeki Yukkoskiy Deresi kenarındaki ekolojik yürüyüş yolunda bulunan bir bavulun içinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve maktulün oğlu cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
«Fontanka» gazetesinin yazdığına göre, anne ile oğul arasındaki anlaşmazlık elektronik sigara kullanımı nedeniyle de yaşanmıştı. Ancak bu detay, soruşturma makamlarının resmi açıklamalarında yer almadı.
Soruşturma devam etmekte olup olayın tüm detayları netleştirilmektedir.
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