Bilim insanları Dünya'dan 11,5 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızdan gizemli radyo sinyali tespit etti

Gökbilimciler, Dünya'dan yaklaşık 11,5 ışık yılı uzaklıkta bulunan GJ 725A kırmızı cüce yıldızından alışılmadık bir radyo sinyali kaydetti. 45 megahertz civarındaki frekansta gözlemlenen bu radyasyonun kaynağı henüz bilinmiyor. Bilim insanları, bunun yıldızın manyetik aktivitesinden veya çevresindeki gezegenlerden kaynaklanabileceğini tahmin ediyor.

Araştırma, uluslararası bir gökbilimci ekibi tarafından LOFAR radyo teleskobu kullanılarak yapılan gözlemlere dayanıyor. Sinyal 42–50 megahertz aralığında tespit edildi ve bir saatlik gözlem süresince devam etti. Ancak sonraki gözlemlerde tekrar kaydedilmedi.

Bilim insanları radyo sinyalinin güçlü bir dairesel kutuplanmaya sahip olduğunu da belirledi. Kutuplanma derecesi yüzde 74 olarak ölçüldü. Astrometrik analiz, radyasyon kaynağının GJ 725A yıldızı olduğunu ve eşlik eden başka bir yıldız olmadığını gösterdi.

Araştırmacılar, sinyalin kökenini açıklamak için üç olası hipotez öne sürüyor.

İlk hipoteze göre radyo sinyali, yıldızın etrafında geniş bir yörüngede dönen ve henüz keşfedilmemiş büyük bir gaz devindeki kutup ışıklarıyla ilgili olabilir. Böyle bir gezegenin manyetik alanının güçlü olması gerekir. Bilim insanları bu süreci, Jüpiter ile volkanik aktivitesi yüksek olan uydusu Io arasındaki manyetik etkileşime benzetiyor.

İkinci olasılık, sinyalin yıldızın kendi manyetik aktivitesi sonucunda oluştuğunu öne sürüyor. Ancak GJ 725A nispeten sakin bir yıldızdır ve kendi ekseni etrafındaki dönüşünü yaklaşık 103 günde tamamlar. Bu nedenle bu hipotez de ek inceleme gerektiriyor.

Üçüncü hipoteze göre radyo sinyali, yıldız ile GJ 725Ab olarak bilinen, önceden keşfedilmiş kayalık gezegen arasındaki manyetik etkileşim sonucu ortaya çıkmış olabilir. Bu gezegen, yıldızın etrafındaki turunu yaklaşık 11,2 günde tamamlıyor. Kütlesi Dünya'nın 2,8 katı. Ancak böyle bir gezegenin manyetik özelliklerinin, gözlemlenen güçlü radyo sinyalini oluşturmak için yeterli olup olmadığı henüz net değil.

Bilim insanları, sinyalin asıl kaynağını belirlemek için GJ 725A sistemini radyo frekanslarında düzenli olarak gözlemlemeyi, ayrıca X-ışını ve ultraviyole aralıklarında ek araştırmalar yapmayı planlıyor.

Araştırma sonuçları 5 Kasım 2026 tarihinde arXiv platformunda yayımlandı. Makale Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlanmak üzere kabul edildi.