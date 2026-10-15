Pakistan'da okul çatısının çökmesi sonucu 17 öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetti

·5·Dünya
Pakistan'da okul çatısının çökmesi sonucu 17 öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetti

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver şehrinde büyük bir trajedi yaşandı. Şehirdeki okullardan birinde bina çatısının aniden çökmesi sonucu en az 18 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi çeşitli derecelerde yaralandı.

Yerel yetkililer ve kurtarma ekipleri olay yerinde derhal geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Kurbanlar ve yaralılar: Facianın boyutu

Kazanın detaylarına ilişkin Peşaver'deki merkezi Lady Reading Hospital (LRH) hastanesi resmi açıklama yaptı:

  • Hayatını kaybedenlerin sayısı: LRH hastanesi sözcüsü Muhammed Asım'ın verdiği bilgiye göre, çökme sonucunda 17 okul öğrencisi ve bir öğretmen olay yerinde ve hastanede hayatını kaybetti;

  • 30'dan fazla yaralı: Olay sonucunda 30'dan fazla yaralı çeşitli derecelerde ağır yaralarla acilen hastaneye kaldırıldı;

  • Acil durum: Tıbbi kuruma gelen yaralı akışının keskin bir şekilde artması nedeniyle hastanede resmen acil durum ilan edildi, tüm doktor ve hemşireler seferber edildi.

Enkaz altında arama çalışmaları devam ediyor

Olay yerinde yerel yönetim, kurtarma ekipleri ve gönüllülerin katılımıyla çalışmalar durmaksızın devam ediyor:

  • Kurtarma operasyonu: Çöken ağır yapılar ve enkaz altında kalan diğer çocukları ve personeli çıkarma çalışmaları devam ediyor;

  • Soruşturma çalışmaları: Bina çatısının çökmesine tam olarak neyin — yapının eskiliği, onarımdaki eksiklikler veya olumsuz hava koşullarının — sebep olduğunu belirlemek için soruşturma başlatıldı.

PeşaverPakistanLady Reading HospitalBina ÇökmesiKaza
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Almatı'da Panik: Öğrenci Sarayı'nın çatısı çöktü mü yoksa planlı yıkım mı?Almatı'da Panik: Öğrenci Sarayı'nın çatısı çöktü mü yoksa planlı yıkım mı?25 Eylül 09:07“Makyaj temizliği”: Çinli öğretmen kız öğrencilerin yüzünü bezle sildi (video)“Makyaj temizliği”: Çinli öğretmen kız öğrencilerin yüzünü bezle sildi (video)27 Eylül 08:03Pakistan'da Bakan Fazal Şakur Han silahlı bir grup tarafından kaçırıldı (video)Pakistan'da Bakan Fazal Şakur Han silahlı bir grup tarafından kaçırıldı (video)23 Eylül 22:03Rostov'da Gece Olağanüstü Hal: 30 İHA Saldırısı, Çok Katlı Binalarda YıkımRostov'da Gece Olağanüstü Hal: 30 İHA Saldırısı, Çok Katlı Binalarda Yıkım6 Eylül 13:37Pakistan'da Kocası Tarafından 12 Yıl Eve Kapatılan Kadın KurtarıldıPakistan'da Kocası Tarafından 12 Yıl Eve Kapatılan Kadın Kurtarıldı24 Haziran 23:00İranlı kız, Kalaşnikof tüfeğini 21 saniyede söküp takarak herkesi hayrete düşürdüİranlı kız, Kalaşnikof tüfeğini 21 saniyede söküp takarak herkesi hayrete düşürdüBugün 16:17
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor