Pakistan'da okul çatısının çökmesi sonucu 17 öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetti
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver şehrinde büyük bir trajedi yaşandı. Şehirdeki okullardan birinde bina çatısının aniden çökmesi sonucu en az 18 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi çeşitli derecelerde yaralandı.
Yerel yetkililer ve kurtarma ekipleri olay yerinde derhal geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarına başladı.
Kurbanlar ve yaralılar: Facianın boyutu
Kazanın detaylarına ilişkin Peşaver'deki merkezi Lady Reading Hospital (LRH) hastanesi resmi açıklama yaptı:
Hayatını kaybedenlerin sayısı: LRH hastanesi sözcüsü Muhammed Asım'ın verdiği bilgiye göre, çökme sonucunda 17 okul öğrencisi ve bir öğretmen olay yerinde ve hastanede hayatını kaybetti;
30'dan fazla yaralı: Olay sonucunda 30'dan fazla yaralı çeşitli derecelerde ağır yaralarla acilen hastaneye kaldırıldı;
Acil durum: Tıbbi kuruma gelen yaralı akışının keskin bir şekilde artması nedeniyle hastanede resmen acil durum ilan edildi, tüm doktor ve hemşireler seferber edildi.
Enkaz altında arama çalışmaları devam ediyor
Olay yerinde yerel yönetim, kurtarma ekipleri ve gönüllülerin katılımıyla çalışmalar durmaksızın devam ediyor:
Kurtarma operasyonu: Çöken ağır yapılar ve enkaz altında kalan diğer çocukları ve personeli çıkarma çalışmaları devam ediyor;
Soruşturma çalışmaları: Bina çatısının çökmesine tam olarak neyin — yapının eskiliği, onarımdaki eksiklikler veya olumsuz hava koşullarının — sebep olduğunu belirlemek için soruşturma başlatıldı.
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