Japonya'da uykusuzluk yarışmasında 14 bin dolarlık büyük ödül verildi

·8·Dünya
Japonya'da uykusuzluk yarışmasında 14 bin dolarlık büyük ödül verildi

Yoğun çalışma temposu ve çalışkanlığıyla tanınan Yükselen Güneş Ülkesi'nde sıra dışı ve ilginç bir etkinlik düzenlendi. Japonya'da kronik uykusuzluk çeken ve yorgunluktan muzdarip insanlar arasında resmi bir uyku yarışması yapıldı. Yerel basında çıkan haberlere göre, katılımcılar sadece dinlenmek için değil, aynı zamanda büyük bir para ödülü için de "mücadele" ettiler.

Etkinlik organizatörleri bu yarışma ile toplumun en sancılı sorunlarından biri olan "karoshi" (aşırı çalışma ve uykusuzluktan kaynaklanan yorgunluk) sendromuna dikkat çekmeyi ve tam bir dinlenmeyi teşvik etmeyi amaçladılar.

Yarışma kuralları: 1,5 saatlik test ve özel sensörler

Yarışma süreci basit görünse de kazananları belirlemek için yüksek teknolojili tıbbi bir yaklaşım kullanıldı:

  • Belirlenen süre: Her katılımcıya uykuya dalmak ve dinlenmek için tam 1,5 saat (90 dakika) süre verildi;

  • Akıllı izleme: Katılımcıların vücutlarına özel sensörler ve cihazlar yerleştirildi. Bu teknikler, kişinin ne kadar hızlı uykuya daldığını (uykuya dalma süresi) ve uyku evresinin derinliğini ve kalitesini hassas bir şekilde kaydetti;

  • Katı kriterler: En hızlı şekilde derin uyku evresine giren ve beyni tam dinlenme moduna geçen katılımcılar en yüksek puanları aldı.

14 bin dolarlık ödül ve tuhaf pozlar için hediyeler

Şampiyonanın ödül fonu da oldukça ciddi tutulmuş olup kazananlar şu şekilde ödüllendirildi:

  • Büyük ödül — 2 milyon yen: En kusursuz ve kaliteli şekilde uyuyan katılımcı, 2 milyon yenden fazla (yaklaşık 14.000 ABD doları) tutarında büyük para ödülünü kazandı;

  • Yaratıcı kategoriler: Organizatörler, izleyicilerin ve katılımcıların moralini yükseltmek amacıyla ek teşvik ödülleri de sundular; özellikle yatakta en tuhaf, komik ve beklenmedik pozisyonda uyuyan katılımcılara özel hediyeler verildi.

Japonya'da düzenlenen bu sıra dışı yarışma sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı ve dünya genelinde birçok insan için "hayallerdeki iş ve yarışma" olarak büyük ilgi uyandırıyor.

JaponyaKaroshiUyku YarışmasıSağlıkİlginç Haberler
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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