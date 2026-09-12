Japonya'da 90 dakikalık uyku yarışması düzenlenecek

Japonya'nın Tokyo şehrinde, katılımcılardan 90 dakika boyunca mümkün olan en kaliteli uykuyu uyumalarının istendiği sıra dışı bir yarışma düzenleniyor.

Yarışma, Japon yatak şirketi Koala tarafından organize ediliyor. Etkinliğin 5 Ekim'de Tokyo'nun Minato bölgesindeki Share Green Minami Aoyama kompleksinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yarışma süresince 90 dakikalık üç ayrı "yarış" düzenlenecek. Her aşamada yaklaşık 20 katılımcı yer alacak. Başvuru sayısının fazla olması durumunda katılımcılar kura ile belirlenecek.

Katılımcıların uyku süreçleri özel takip cihazları kullanılarak değerlendirilecek ve en iyi sonucu kimin elde ettiği belirlenecek.

Yarışmanın büyük ödülü 2,22 milyon yen, yani yaklaşık 14 bin dolara denk gelen bir tutarı oluşturuyor.

Yani bu yarışmada koşmak veya güç denemek gerekmiyor. Katılımcılardan sadece iyi uyumaları bekleniyor.