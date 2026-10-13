Antalya'da botoks sonrası 16 kişinin durumu kötüleşti

·63·Dünya
Antalya'da botoks sonrası 16 kişinin durumu kötüleşti

Türkiye'nin Antalya şehrinde son üç ay içinde kozmetik amaçlı botoks işlemi yaptıran 16 kişi, sağlık durumlarının kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

DHA haber ajansının 12 Ekim 2026 tarihli haberine göre, hastalarda yutkunma ve konuşma güçlüğü, nefes alma sorunları ve kas zayıflığı gözlemlendi. Bazıları solunum cihazına bağlanırken, üçü yoğun bakım ünitesinde tedavi edildi. Daha hafif semptomlar gösteren hastalara ayakta tedavi uygulandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebru Apadin Doğan, hastaların tamamında kozmetik işlemler sonrası zehirlenme belirtileri görüldüğünü belirtti. Uzman, kaynağı belirsiz preparatların veya yetersiz nitelikteki kişilerce yapılan işlemlerin risk oluşturabileceğini vurguladı.

Hastaneye başvuran hastalardan biri, botoks işleminden birkaç gün sonra göz kapağının düştüğünü ve yutkunmakta zorlandığını ifade etti. İddiaya göre işlemi doktor değil, klinik sekreteri gerçekleştirdi.

Şu anda hastalara botoks işleminin nerede ve kimler tarafından yapıldığı araştırılıyor. Son bir haftada nöroloji servisine yatırılan yedi hastanın durumu kolluk kuvvetlerine de bildirildi.

Uzmanlar, botoks işleminin lisanslı bir sağlık kuruluşunda, yetkili bir doktor tarafından yapılması gerektiğini ve preparatın kaynağı ile kalitesine dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.

AntalyaBotoksAkdeniz ÜniversitesiEbru Apadin DoğanSağlık
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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