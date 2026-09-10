Antalya'da şiddetli orman yangını: 720 kişi tahliye edildi

·2·Dünya
Antalya'da şiddetli orman yangını: 720 kişi tahliye edildi

Türkiye'nin Antalya ilinde meydana gelen şiddetli orman yangını, halkın güvenliğini ciddi şekilde tehdit etti. Aksu'da başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle Kepez bölgesine de yayıldı.

Acil durum nedeniyle 254 konut boşaltıldı ve 720 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Gece vakti dağ yamacındaki ormanda şiddetli bir yangın meydana geliyor.

Yangın sonucunda 8 kişi yaralandı. Bunlardan ikisi bacaklarından yaralandığı için hastaneye kaldırıldı. Diğer altı kişiye ise olay yerinde tıbbi müdahale yapıldı.

Gece şehir tepelerinde alev ve yoğun dumanla kaplı orman yangını.

Alevleri kontrol altına alma çalışmalarına binden fazla personel katılıyor. Ayrıca yangınla mücadelede uçaklar, helikopterler ve özel ekipmanlar da kullanılıyor.

Yangın nedeniyle bazı bölgelerde elektrik ve mobil iletişim hizmetlerinde kesintiler yaşandı.

İlk bilgilere göre alevler yaklaşık 160 hektarlık bir alanı etkisi altına aldı. Ancak yangın henüz tamamen söndürülmediği için hasarın boyutu kesin olarak hesaplanmadı.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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