Develere de mi botoks yapılıyor? Güzellik yarışmasından 20 deve diskalifiye edildi

·10·Dünya
Develere de mi botoks yapılıyor? Güzellik yarışmasından 20 deve diskalifiye edildi

Umman'ın Al-Musanna şehrinde düzenlenen deve güzellik yarışmasında beklenmedik bir olay yaşandı. Yarışmaya katılması planlanan 20 deve, veteriner kontrollerinin ardından yarışmadan diskalifiye edildi. Bunun nedeni, hayvanların dış görünüşünü yapay yollarla değiştirmeye yönelik girişimlerdi.

Uzmanlar, bazı develere botoks ve dolgu yapıldığını, ayrıca hörgüçlerini daha büyük göstermek için silikon kullanıldığını tespit etti. Kasları daha belirgin hale getirmek amacıyla hormon kullanılmış olma ihtimali de araştırılıyor.

Körfez ülkelerindeki deve yarışmalarında dış görünüş en önemli kriterlerden biri olarak kabul ediliyor. Jüri üyeleri hayvanların dudaklarına, burnuna, başına, boynuna, hörgücüne ve vücut yapısına dikkat ediyor. Bu nedenle kazanmak, hayvan sahibine büyük bir maddi kazanç sağlayabiliyor.

Veteriner uzmanlarına göre, bu tür kozmetik müdahaleler enfeksiyona, iltihaplanmaya ve doku hasarına yol açabilir. Botoks ise yüz kaslarının işlevini etkileyerek hayvanın beslenmesini ve su içmesini zorlaştırabilir.

Organizasyon yetkilileri, yarışmanın dürüstlüğünü sağlamak adına veteriner denetimlerini daha da sıkılaştıracaklarını açıkladı.

Al-MusannaDeve Güzellik YarışmasıBotoksSilikonUmman
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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