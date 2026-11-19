Sürücü derhal 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Şüpheli şahıslardan kuşkulanan sürücü, araçtan inmemeye karar verdi. Geri manevra yaparak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak motosikletli şahıslar aracına ateş açtı.

A.E.K. isimli vatandaş, telefonla görüşmek için aracını yol kenarına park etti. Bu sırada yüzleri maskeli iki kişi motosikletle yanına gelerek araçtan inmesini istedi.

Edinilen bilgilere göre olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi.

Bu durum, Türkiye'nin «Haber Türk» gazetesi tarafından bildirildi.

Türkiye'nin Antalya şehrinde motosikletli iki maskeli şahıs, bir otomobilin sürücüsüne ateş açtı. Olayın ardından başlatılan operasyonlar sonucunda şüpheliler yakalandı. Yakalananlar arasında bir Özbekistan vatandaşı da bulunuyor.

Türkiye'de bir araca ateş açan iki Özbekistan vatandaşı tutuklandı

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30 noktadaki kamera kayıtları incelendi

Saldırıyı gerçekleştiren şahısları tespit etmek amacıyla jandarmanın özel bir ekibi operasyon başlattı.

Soruşturma kapsamında bölgedeki 30 ev ve iş yerine ait güvenlik kameralarının 72 saatlik görüntüleri incelendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyla bağlantılı olduğu şüphelenilen iki kişi tespit edilerek yakalandı. Şahıslardan birinin Özbekistan vatandaşı olduğu belirlendi.

Şüpheliler tutuklandı

Gazetenin haberine göre, yakalanan şahıslara kamu güvenliğini tehdit etme, mala zarar verme, silahla kasten yaralamaya teşebbüs, hakaret ve ateşli silahlar kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Mahkeme kararıyla her iki şüpheli de tutuklanarak Manavgat'taki kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi.

Saldırının kesin nedeni ve arkasındaki amaç hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi. Ayrıca şüphelilerin suçluluğunun mahkemede kesinleşmesi gerekmektedir.