Türkiye'nin Antalya kıyılarında 36 yaşındaki dalgıç Ali Kılıç, deniz dibinde zincirlenmiş ahşap bir kutu buldu. Kutunun içinden, çeşitli yerlerine iğneler batırılmış ipten bir bebek çıktı.

Antalya'da 14 yıldır profesyonel dalgıçlık yapan Kılıç, meslektaşıyla birlikte deniz dibini temizlemek ve SUP board kullanıcılarının kaybettiği eşyaları aramakla uğraşıyor. Bir sonraki dalışları sırasında kumun altına gömülmüş bir zincir fark ettiler. Zinciri çektiklerinde, yaklaşık 1,5 karış uzunluğunda ahşap bir kutu buldular.

Kutuyu açmak için zincirleri çözmek epey zaman aldı. İçinden, başı ve vücudunun çeşitli kısımlarına iğneler batırılmış, üzeri garip semboller ve yazılarla süslenmiş bir bebek çıktı. Kılıç, internetten araştırma yaparak bunun 'vudu bebeği' denilen nesneye benzediğini fark etti.

Dalgıç, kutu açıldığında kükürdü andıran keskin bir koku yayıldığını ve ekip üyelerinin başının bir süre ağrıdığını söyledi. Buna kokunun mu sebep olduğu yoksa kutuya kimyasal bir madde mi sürüldüğü henüz bilinmiyor.

Kılıç, daha önce de deniz dibinde asma kilitler bulduğunu, bazı insanların bunları batıl inanç ritüelleri için suya attığını belirtti. Ancak böyle bir kutuyla ilk kez karşılaştığını vurguladı. Buluntuyu kimin ve ne amaçla denize attığı henüz belirlenemedi.