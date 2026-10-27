Antalya'da doğal afet: 40 metrelik vinç ve konteynerler devrildi, 4 işçi hayatını kaybetti

·10·Dünya
Antalya'da doğal afet: 40 metrelik vinç ve konteynerler devrildi, 4 işçi hayatını kaybetti

Türkiye'nin ünlü tatil şehri Antalya'da akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli hortum, can kaybıyla sonuçlanan ağır bir faciaya yol açtı. Şehrin Kepez ilçesindeki bir şantiyede meydana gelen doğal afet, büyük yıkıma neden oldu ve dört kişinin hayatını kaybetmesine, bir kişinin de yaralanmasına yol açtı.

Olayla ilgili olarak kolluk kuvvetleri tarafından soruşturma başlatıldı ve güvenlik kurallarına uymadıkları şüphesiyle sorumlu kişiler derhal gözaltına alındı.

Facia nasıl gerçekleşti: 40 metrelik vinç ve parçalanan konteynerler

Olay, 26 Ekim 2026 tarihinde gece saat 23:00 civarında meydana geldi:

  • Aniden gelen hortum: Bölgede etkili olan şiddetli ve sürekli yağış sırasında oluşan hortum, doğrudan şantiye alanına vurdu;

  • Yıkıcı güç: Şiddetli rüzgar basıncı altında, işçilerin geçici olarak kaldığı 2 konteyner tamamen parçalandı;

  • 40 metrelik vincin devrilmesi: Hortum ayrıca alanda kurulu olan 40 metre yüksekliğindeki kule vincini de devirerek durumu daha da ağırlaştırdı.

Kurbanlar ve yaralılar: Futbol maçı izlemek faciayla bitti

Doğal afet sırasında işçiler odalarındaydı:

  • Hayatını kaybedenler: Konteynerin içinde bulunan 4 işçi, aldıkları ağır yaralar sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kurbanlardan 3'ünün Suriye, 1'inin ise Türkiye vatandaşı olduğu belirlendi;

  • Gamsız bir andaki ölüm: Edinilen bilgiye göre, işçiler facia sırasında konteynerde İstanbul derbisi olan Galatasaray-Fenerbahçe maçını izliyorlardı;

  • Yaralı kişi: Hafif yaralanan bir diğer işçi ise hastaneye kaldırıldı ve kendisine gerekli tıbbi müdahale yapılıyor.

Savcılık soruşturması: 4 sorumlu tutuklandı

Meydana gelen korkunç olayın ardından denetim organları sert önlemler almaya başladı:

  • Ceza davası ve soruşturma: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inşaat güvenliği ve iş sağlığı kurallarının ihlali nedeniyle geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı;

  • Tutuklama: Soruşturma kapsamında inşaat firması yetkilisi ve şantiye sorumlularından oluşan toplam 4 kişi gözaltına alındı;

  • Sorumluluk meselesi: Uzmanlar, hava koşullarının riskli olduğu bir dönemde inşaat yapıları ve geçici binaların güvenlik standartlarına ne kadar uygun olduğunu incelemeye aldı.

Antalya'daki hortum ve facianın detayları

Gösterge

Durum ve detaylar

Olay yeri

Türkiye, Antalya, Kepez ilçesindeki şantiye alanı

Zaman

26 Ekim 2026, yaklaşık saat 23:00

Doğal afet türü

Şiddetli yağış sonrası oluşan hortum

Meydana gelen hasar

2 işçi konteyneri parçalandı, 40 metrelik kule vinç devrildi

Kurbanlar

4 kişi hayatını kaybetti (3 Suriye, 1 Türkiye vatandaşı)

Yaralılar

1 kişi hafif yaralandı

Alınan önlemler

Savcılık soruşturma başlattı; inşaat firması yetkilisi ve sorumlular (4 kişi) gözaltına alındı

AntalyaKepezHortumDoğal AfetKaza
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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