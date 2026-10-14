Fas'ta İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine karşı kitlesel protestolar düzenlendi (video)

·3·Dünya
Fas'ta İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine karşı kitlesel protestolar düzenlendi (video)

Kuzey Afrika'nın büyük devletlerinden biri olan Fas'ta resmi hükümetin İsrail ile diplomatik ilişkileri normalleştirme (yeniden tesis etme) politikasına karşı sert protestolar patlak verdi. Çeşitli şehirlerde toplanan yüzlerce yerel halk ve aktivist, Tel Aviv ile ilişkilerin tamamen kesilmesini ve büyükelçilik faaliyetlerinin durdurulmasını talep ediyor.

Göstericiler sokaklara dev Filistin ulusal bayrakları ve sert sloganların yazılı olduğu pankartlarla çıkarak hükümet kararlarına açıkça karşı çıktılar.

Sert çağrılar ve sokaktaki talepler

Meydanlarda yankılanan temel çağrılar şu hususları kapsıyordu:

  • Kararlı duruş: Göstericiler, "Büyükelçilik yok, elçi yok; domuzları istemiyoruz!" gibi sert ve duygusal sloganlar attılar;

  • Normalleşmeye karşı direniş: Aktivistler, İsrail ile yapılan diplomatik, ekonomik ve güvenlik anlaşmalarını halkın çıkarlarına ve Filistin dayanışmasına aykırı olarak değerlendiriyor;

  • Hoparlörler aracılığıyla çağrılar: Şehir meydanlarında kamu figürleri ve aktivistler mikrofon aracılığıyla halka seslenerek normalleşmenin derhal durdurulması çağrısında bulundular.

Meydanlardaki manzara: Gençler, kadınlar ve dev bayraklar

Yayılan görüntülerde eylemin kapsamı ve atmosferi açıkça görülüyor:

  • Geniş katılım: Sokaklarda sadece erkekler değil, kadınlar ve küçük çocuklar da Filistin sembollerini taşıyarak gösterinin ön saflarında yer aldı;

  • Dev semboller: Toplanan kalabalık, cadde boyunca birkaç metrelik dev bir Filistin bayrağı açarak yürüdü ve Arapça "Normalleşmeye hayır de" ve "Filistin'e özgürlük" içerikli özel pankartlar sergiledi;

  • Güvenlik güçlerinin kontrolü: Kolluk kuvvetleri, gösterilerin yapıldığı bölgelerde güvenliği izleyerek durumu kontrol altında tutmaya çalıştı.

Fas'ta kamuoyunun bu tür sert çıkışları, Arap dünyasında İsrail ile ilişkileri yeniden tesis etme meselesinin hala sıcak ve tartışmalı bir konu olmaya devam ettiğini gösteriyor.

FasİsrailFilistinFas HükümetiProtesto
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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