İsrail siyasi çevrelerinde parlamento seçimleri öncesinde gerilim tırmanıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşan seçimlerde muhalefet güçlerinin kazanması durumunda bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının önünün açılabileceğini belirterek seçmenlere acil bir uyarıda bulundu.

Hükümet başkanına göre, rakiplerinin iktidara gelmesi ülkenin ulusal güvenliğini ve askeri operasyonlarının yönünü kökten değiştirecektir.

«Birlikler geri çekilecek, İran'a karşı önlem alınmayacak»

Netanyahu, muhalefetin olası politikasına ilişkin bir dizi sert ifadede bulundu:

Filistin devletinin kurulması: Başbakan'a göre, mevcut muhalefet seçimleri kazanırsa Filistin'in bağımsızlığına ve ayrı bir devlet olarak tanınmasına onay verecek;

Cephelerde geri çekilme: Muhalif güçlerin Lübnan ve Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonları durduracağını ve İsrail birliklerini bu bölgelerden tamamen çekeceğini iddia etti;

Tahran'a karşı sessizlik: Netanyahu ayrıca, olası yeni hükümetin İran'a karşı hiçbir sert direniş veya kısıtlayıcı önlem almayacağını, bunun da resmi Tahran'ın bölgedeki konumunu daha da güçlendireceğini vurguladı.

Kritik tarih: 27 Ekim

İsrail'de bir sonraki parlamento (Knesset) seçimlerinin 27 Ekim günü yapılması planlanıyor.

Bu seçimin sadece ülke iç siyasetini değil, aynı zamanda Orta Doğu bölgesindeki savaş, güvenlik ve diplomatik süreçlerin gelecekteki kaderini de belirlemesi bekleniyor. Seçim günü yaklaştıkça önde gelen partiler arasındaki bilgi ve siyasi mücadele daha da sertleşiyor.